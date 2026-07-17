La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete ser uno de los eventos deportivos más emocionantes de la década, sino también una de las mayores apuestas de entretenimiento en la historia del torneo. Y es que el encuentro, programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcará un cambio significativo en el formato tradicional de las finales mundialistas.

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La FIFA busca incorporar elementos propios de los grandes eventos deportivos estadounidenses, como el Super Bowl, incluyendo una ceremonia de clausura ampliada y un espectáculo musical durante el descanso del partido. Por esta razón, artistas y famosos de talla mundial estarán presentes en el recinto que verá a España y Argentina luchar por la gloria, tanto en el escenario como en las tribunas de Nueva Jersey.

El MetLife Stadium se vestirá de gala para ver el duelo entre españoles y argentinos por la máxima gloria futbolística. Foto: AP

Artistas que tocarán en la final del Mundial 2026

En la previa del compromiso deportivo se dará un show al estilo del evento inaugural en las tres sedes. Para esta ocasión, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Tom Cruise, Post Malone y el youtuber IShowSpeed estarán con algunas de sus piezas musicales más relevantes, mientras que Jennifer Hudson, ganadora del Grammy, será la encargada de entonar el himno de los Estados Unidos.

Robbie Williams, de 52 años, será la estrella de la clausura de la Copa Mundial. Foto: Colprensa / Netflix

Por primera vez en la historia, el Campeonato Mundial tendrá un espectáculo musical en el entretiempo, y para este debut, la FIFA convocó a varios de los artistas más importantes de la actualidad:

Shakira : la barranquillera, intérprete de la canción oficial del torneo “Dai dai”, será la cara de este conjunto de estrellas. Además, estará acompañada de Burna Boy, artista nigeriano.

: la barranquillera, intérprete de la canción oficial del torneo “Dai dai”, será la cara de este conjunto de estrellas. Además, estará acompañada de Burna Boy, artista nigeriano. Madonna : la reina del pop estará nuevamente en el medio tiempo de un evento deportivo de esta altura, como lo supo hacer en 2012, cuando fue la protagonista del Super Bowl XLVI.

: la reina del pop estará nuevamente en el medio tiempo de un evento deportivo de esta altura, como lo supo hacer en 2012, cuando fue la protagonista del Super Bowl XLVI. BTS : la banda más importante del K-Pop estará en esta alineación de estrellas.

: la banda más importante del K-Pop estará en esta alineación de estrellas. Gustavo Dudamel : el experimentado director de orquesta venezolano estará llevando la batuta de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Esta performance estará dedicada a su país, tras el trágico doblete sísmico del 24 de junio.

: el experimentado director de orquesta venezolano estará llevando la batuta de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Esta performance estará dedicada a su país, tras el trágico doblete sísmico del 24 de junio. Coldplay : la banda de rock británica estará tocando junto al coro PS22.

: la banda de rock británica estará tocando junto al coro PS22. Plaza Sésamo y Los Muppets : Según la FIFA, la inclusión de estos míticos personajes refuerza el mensaje de “garantizar que los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su lugar de origen”.

: Según la FIFA, la inclusión de estos míticos personajes refuerza el mensaje de “garantizar que los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su lugar de origen”. Justin Bieber: a pesar de su polémica en el Coachella, donde utilizó contenido de stock durante su toque en el festival, la organización lo tuvo en cuenta y fue el último campanazo de este listado.

Shakira cumplirá su palabra y estará acompañada de los “Ghetto Boys” en su show. Foto: Chris Cornejo

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, es decir, a las 12:30 p. m. hora Colombia. Mientras que el evento de medio tiempo se proyecta para las 2:50 p. m. hora Colombia, aunque dependerá de la prolongación del tiempo añadido en el partido entre la ‘albiceleste’ y la ‘roja’.

Celebridades que se esperan en el MetLife Stadium

Dentro de las figuras más esperadas estará el rey Felipe VI de España, quien prometió al equipo en la fase de grupos que “si vuelvo es porque estáis en la final”; además, está confirmada la presencia de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

También estará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Mientras que Claudia Sheinbaum y Javier Milei se abstendrán de ir. Este último argumentó su decisión en una “cábala”.

El rey Felipe VI ha vivido como un hincha más esta Copa del Mundo. Foto: Captura de pantalla de redes sociales

Adicionalmente, se espera que Javier Bardem, Penélope Cruz, Íker Casillas, Carles Puyol, David y Victoria Beckham estén presentes en la máxima cita del deporte rey, así como estuvieron, fervientemente, en múltiples ocasiones durante la copa.

Finalmente, estos han sido algunos de los famosos que posaron a lo largo del torneo en los palcos de los 16 estados en los que se disfrutó esta Copa Mundial y que no se descartan para el partido definitivo en Nueva Jersey: Sofía Vergara, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Ryan Reynolds, Halle Berry, Will Ferrell, Jamie Foxx, Anya Taylor-Joy, Bill Gates, Jimmy Butler y Jay-Z.