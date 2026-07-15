Anthony Hopkins lanzará un proyecto musical inédito a los 88 años: “Fue mi primer deseo”

Anthony Hopkins ha construido una de las carreras más reconocidas del mundo del cine, con interpretaciones que marcaron a varias generaciones de espectadores, además de recibir en 1991 y 2021 el Óscar a mejor actor. Sin embargo, el galés de 88 años prepara ahora un proyecto alejado de los reflectores de Hollywood y más cercano a una vocación que, según él mismo ha explicado, lo acompaña desde la infancia.

“Me convertí en actor porque es mejor que trabajar, ¿no?”: Anthony Hopkins

Hopkins compartió detalles de un trabajo musical que reúne composiciones escritas a lo largo de varias décadas. Este anuncio sacudió a ambas escenas, especialmente porque el británico estará acompañado de varias figuras destacadas de la música clásica.

El álbum, titulado Life Is a Dream, será lanzado el próximo 21 de agosto bajo el sello Decca Classics, convirtiéndose en uno de los proyectos más personales de la trayectoria de Hopkins. El disco incluirá obras orquestales compuestas durante más de seis décadas y será interpretado por la Philharmonia Orchestra bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel, además de contar con la participación del violonchelista Gregorio Nieto y el pianista Sergio Tiempo.

El actor británico compartirá este álbum, que cuenta con obras compuestas durante seis décadas. Foto: Getty Images

“Ha sido un verdadero privilegio colaborar con la distinguida Philharmonia Orchestra y con los virtuosos solistas: el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista clásico Sergio Tiempo”, mencionó Hopkins en un comunicado compartido por el sello discográfico.

Adicionalmente, el galés se deshizo en elogios para el maestro Dudamel: “Expreso mi más profundo agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuya maestría artística es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota, dotándola de un significado profundo e indeleble, creando un paisaje pictórico que invita al oyente a sentir e imaginar algo profundamente personal”.

“La música fue mi primer deseo, mi primera aspiración. He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y todavía me encuentro (a mí mismo) cuando vuelvo a ellas”, señaló el doble ganador del Óscar.

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El primer adelanto del álbum es Bracken Road, una pieza inspirada en los recuerdos de infancia del actor en el sur de Gales. Una composición escrita originalmente en 1963, cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

Otro tema es My Fatherland, en el que rinde homenaje a Gales, su tierra natal, mientras que otras piezas se inspiran en sus seres queridos y en “el cine que despertó su imaginación por primera vez”, como lo describió su disquera.

Tan buen músico como actor

La relación de Hopkins con la música comenzó mucho antes de su éxito en el cine. Aprendió a tocar el piano a los cuatro años y durante su adolescencia ya escribía música para obras de teatro locales. Aunque su reconocimiento internacional llegó gracias a películas como El silencio de los corderos, Nixon, Los dos papas y The Father, el actor ha mantenido una actividad constante como compositor.

Anthony Hopkins desarrolló la pasión por la música mucho antes que por el cine, por eso, este proyecto es una de sus grandes apuestas personales. Foto: Anthony Hopkins video de su cuenta de Twitter

Gustavo Dudamel elogió el trabajo del actor y aseguró que en sus composiciones se percibe la misma sensibilidad narrativa que ha caracterizado sus interpretaciones en la pantalla.

Aunque para muchos este álbum se contempla como su debut absoluto, la carrera musical de Hopkins tiene antecedentes. El actor ya había publicado “Composer” en el año 2012. No obstante, Life Is a Dream representa su proyecto orquestal más ambicioso hasta la fecha y el primero realizado bajo el sello Decca Classics.