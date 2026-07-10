Mucho antes de que las pasarelas de Medellín vuelvan a concentrar la atención de la industria latinoamericana, Colombiamoda 2026 comenzó a escribirse en Cali. La capital vallecaucana fue escogida por Inexmoda como escenario del pre show oficial de la edición número 37 de la Semana de la Moda de Colombia, una decisión que trasciende lo simbólico y que pone el foco sobre una región que, desde hace varios años, viene consolidando un ecosistema donde convergen diseño, industria, innovación y capacidad exportadora.

SEMANA hizo parte del recorrido organizado por Inexmoda durante el 8 y 9 de julio, una agenda diseñada para mostrar cómo el Valle del Cauca ha construido una identidad propia dentro del Sistema Moda colombiano. La iniciativa también buscó demostrar que el desarrollo de la industria no ocurre únicamente durante las jornadas de feria en Medellín, sino que empieza en los territorios donde nacen las marcas, los talleres, las empresas y las apuestas creativas que hoy representan al país en mercados internacionales.

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Taller de la diseñadora caleña Johanna Ortiz en Yumbo, Valle del Cauca. Foto: INEXMODA

La elección de Cali no fue casual. Después de realizar actividades en Nueva York y Miami, Inexmoda decidió continuar su circuito internacional en una ciudad que concentra el tercer mercado de moda más importante de Colombia. Según cifras presentadas por la organización, el mercado caleño alcanza un valor cercano a los 203 mil millones de pesos dentro de una industria nacional estimada en 3.2 billones.

Sin embargo, más allá del tamaño del mercado, el reconocimiento responde a un fenómeno que combina creatividad con músculo empresarial. El Valle del Cauca ha logrado desarrollar una cadena productiva donde dialogan el diseño de autor, la manufactura, la belleza, el retail, la formación de talento y la innovación, elementos que hoy fortalecen la competitividad del sector.

Taller de la diseñadora caleña Johanna Ortiz en Yumbo, Valle del Cauca. Foto: INEXMODA

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“La conversación de Colombiamoda comienza mucho antes de abrir las puertas de Plaza Mayor”, explicó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, al presentar el recorrido. Para el directivo, el propósito consiste en reconocer aquellos territorios donde se construyen las historias que posteriormente llegan a las pasarelas y a los escenarios internacionales.

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda Foto: Inexmoda

El concepto que guía esta edición de Colombiamoda, Uniqueness is the New Luxury, encuentra precisamente en el Valle del Cauca uno de sus principales ejemplos. La apuesta busca destacar el valor de la autenticidad, la identidad regional y el diseño con sello propio como factores diferenciadores frente a una industria global cada vez más competitiva.

Esa identidad quedó reflejada en una agenda que permitió recorrer algunos de los protagonistas del ecosistema creativo caleño. La experiencia incluyó visitas a los talleres de las diseñadoras Johanna Ortiz y Daniela Salcedo, cuyos nombres se han consolidado en mercados internacionales gracias a propuestas que combinan artesanía, sofisticación y una visión contemporánea del diseño colombiano.

Colombiamoda 2026 revela los primeros detalles de su edición número 37 en Medellín

Antes de que Medellín reciba la edición 37 de Colombiamoda, Inexmoda eligió a la capital de Villa del Cauda para visibilizar el poder creativo e industrial. SEMANA hizo parte del recorrido Foto: INEXMODA

El recorrido también abrió las puertas de compañías como STF Group y Recamier, dos empresas que representan la capacidad industrial y empresarial del Valle del Cauca. En ambos casos, el mensaje fue claro: la moda colombiana ya no puede entenderse únicamente desde las prendas de vestir, sino desde una cadena de valor que integra producción, innovación, belleza y desarrollo tecnológico.

Uno de los anuncios realizados durante el pre show fue la participación oficial de Studio F en Colombiamoda 2026. La marca presentará el próximo 28 de julio, en Plaza Mayor Medellín, la colección Faride & Gabriella Acosta - El Legado Studio F, una propuesta inspirada en las camelias y el denim que busca conectar el legado de su fundadora con una visión contemporánea de la marca.

Antes de que Medellín reciba la edición 37 de Colombiamoda, Inexmoda eligió a la capital de Villa del Cauda para visibilizar el poder creativo e industrial. SEMANA hizo parte del recorrido Foto: INEXMODA

Antes de que Medellín reciba la edición 37 de Colombiamoda, Inexmoda eligió a la capital de Villa del Cauda para visibilizar el poder creativo e industrial. SEMANA hizo parte del recorrido Foto: INEXMODA

El recorrido incluyó además una inmersión por el Distrito Creativo La Linterna, espacios dedicados a la gastronomía del Pacífico colombiano y experiencias alrededor de la cultura salsera, componentes que refuerzan la idea de que la moda también dialoga con la arquitectura, el patrimonio, la cultura y las expresiones artísticas de cada territorio.

Las cifras económicas respaldan esa narrativa. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, el Valle del Cauca es actualmente la tercera región exportadora de moda del país, con ventas internacionales por 111.8 millones de dólares. Para María del Mar Palau, presidenta de la entidad, el desafío ahora consiste en seguir fortaleciendo la internacionalización de las empresas locales y abrir nuevos mercados para las marcas de la región.

Colombiamoda llegará a París en 2026 y fortalece la proyección internacional de la moda colombiana

El protagonismo del departamento también se verá reflejado en Medellín. En la edición número 37 de Colombiamoda participarán 31 marcas provenientes del Valle del Cauca, una representación que confirma el peso creciente de la región dentro de la principal plataforma de negocios, conocimiento y tendencias de la industria nacional.

La jornada concluyó la noche del jueves 9 de julio con la presentación de Resort 2027: Serena & Costera, la nueva colección de Andrés Otálora. Inspirada en los paisajes costeros colombianos, la propuesta reivindica el diseño de autor mediante fibras naturales, acabados artesanales y una estética que privilegia la autenticidad sobre las tendencias pasajeras.

Andrés Otálora presentó su nueva colección Resort 2027: Serena & Costera. Inspirada en los paisajes costeros colombianos. Foto: INEXMODA

Andrés Otálora presentó su nueva colección Resort 2027: Serena & Costera. Inspirada en los paisajes costeros colombianos. Foto: INEXMODA

Con esta antesala, Inexmoda envió un mensaje claro sobre el futuro de Colombiamoda. La feria no solo busca reunir compradores y diseñadores durante unos días en Medellín, sino construir una plataforma que reconozca la diversidad regional y fortalezca la proyección internacional del Sistema Moda colombiano.