Dua Lipa inaugura biblioteca de libros prohibidos en Portugal

La afición de Dua Lipa por la literatura universal se remonta a un pasado algo distante: a sus días de adolescencia y secundaria. A los 15 años la británica comenzó a adentrarse poco a poco en los mundos distópicos de novelas controversiales como El cuento de la criada, de Margaret Atwood. En ese entonces regresaba de Kosovo a Londres para estudiar la secundaria y le ordenaron leer la obra de la escritora canadiense. Aquella historia le voló la cabeza.

“Era un drama fascinante. El mundo distópico de Gilead me voló la cabeza, en parte porque era muy distinto a lo que entonces yo sabía. ¿Un mundo donde las mujeres no podían leer ni escribir? Ficción pura. ¿Un mundo donde las mujeres son forzadas a procrear para otros? Nunca pasaría. ¿Un mundo donde los hombres toman todas las decisiones? Solo en tierras lejanas”, confesó Lipa en 2025.

Publicado en 1985, El cuento de la criada fue censurado e incluso prohibido en varias escuelas y países del mundo. Sus contradictores aseguraban que aquella historia en la que mujeres fértiles eran esclavizadas y obligadas a procrear para los poderosos del mundo era “anticristiana y controversial”, por no mencionar sus críticas hacia el contenido sexual.

Pero lo cierto es que décadas después el mundo distópico de Atwood se volvió un clásico de la literatura y hasta llegó a convertirse en una serie de Hulu con seis temporadas al aire.

Vista interior de Livraria Lello in en Portugal. Foto: NurPhoto via Getty Images

Leer este tipo de historias configuró un gusto refinado en Dua Lipa, quien muchos años después, ya convertida en estrella pop, lo aprovecharía para fundar Service 95, su club de lectura, y continuar devorándose otras de las obras más célebres de la historia, pasando por los libros del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Marquez.

Su gusto literario, variado y forjado con criterio, comienza con La mala costumbre de Alana S. Portero, la escritora trans española; pasa por Nadar en la oscuridad del alemán Tomasz Jedrowski y Fortuna del argentino Hernán Díaz; da un salto a la prosa estadounidense de Las invitadas de Emma Cline y Just kids de Patti Smith, y termina con obras legendarias en Latinoamérica como Cien años de soledad.

Esa afición la llevó a fundar Manifesto Library, una biblioteca creada en alianza con Service 95 y Livraria Lello Porto, en Portugal, que busca amplificar las voces de la literatura que durante años otros quisieron silenciar. Organizada en cuatro capítulos (poder, control, voz y memoria), la colección reúne 100 obras que “desafiaron el poder y se resistieron a la censura”, detalló Lipa en su cuenta de Instagram.

El cuento de la criada ha sido uno de los libros más importantes de la vida de lectora de la cantante británica. Foto: Instagram de Dua Lipa

Serán 5.000 ejemplares en total, entre los que se encuentran Fahrenheit 451 de Ray Bradbury; Un mundo feliz de Aldous Huxley; 1984 de George Orwell, y, claro, El cuento de la criada de Atwood.

“Algunos de los libros incluidos han sido prohibidos, censurados o impugnados públicamente. Otros siguen suscitando debates en torno a la identidad, la libertad de expresión, la raza, el género, la memoria y el poder político. Lo que todos tienen en común es su poder, la importancia de no ser olvidados”, revelaron desde Manifesto Library.