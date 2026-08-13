Julián Ruiz inaugura una nueva edición del Santander Fashion Week. Así se vivió su irreverente pasarela

Julián mezcla su esencia irreverente con la necesidad de degradar los esquemas y las imposiciones sociales que reprimen los gustos y las expresiones. Su intención siempre es trabajar sobre la liberación del espíritu por medio de la creatividad, la diversificación de las prendas y extinguir la indumentaria “normativa” de su universo. Le gusta recorrer escenarios culturales propios de su país, valorando la humanidad que existe en la artesanía y en la cultura que pertenece a sus ideales como persona y diseñador.

Julián ha desarrollado sensibilidad estética en su trayectoria al trabajar con distintos artistas y moverse en la escena musical. Ha aprendido a leer intenciones, momentos y personas; ha ejercitado un “ojo consciente” que le facilita entender los conceptos no verbales que el artista desea comunicar. En el mundo artístico, Julián condensó sus ideas para comprender que su alma y mente diseñan para espíritus que buscan identidad.

TRANSWEAR SUMMER 2027

Durante el Santander Fashion Week (SFW), su pasarela inaugural, TRANSWEAR, demostró conceptualmente cómo los extremos más extremos conviven y transitan entre sí, de lo pesado y saturado a lo delicado y sublime.

Su pasarela fue un baile entre dos miradas que se unen y construyen una nueva identidad. Un nuevo camino en la moda que deshace las casillas y los arquetipos. Julián reconoce un profundo respeto por la tradición y el trabajo manual que hay en la industria y en la historia de la moda. Es por ello que lo integra como parte de su reinterpretación en prendas masculinas, creando una propuesta distinta de lo que ya se conoce en los universos del vestuario.

Su pasarela fue un baile entre dos miradas que se unen y construyen una nueva identidad. Foto: María Fernanda Palacio

“Me gusta que me describan como un diseñador desgarrador”, confesó. Su proceso creativo se basa en abordar y entender subjetividades, pero a la vez tocar temas transversales en la industria de la moda, como asuntos políticos, sociales y de la comunidad.

En el SFW su intención fue clara: iniciar diálogos entre el público, abrirles el debate, generar el cuestionamiento y pulir la mirada consciente sobre la mezcla en sus diseños. No solo por sus patrones, sino también por los materiales e intenciones de color.

En medio de morados intensos, verdes esmeralda, negros brillantes y tonalidades de grises, los detalles fueron mucho más visibles de lo esperado, presentes en abstracciones de grafitis y convirtiéndose en respuestas a la visión antropológica de su cotidianidad. Pequeños destellos en recamados manuales, textiles y bordes rasgados, transparencias livianas y sutiles marcos en rojo complementaron el círculo de lo que es TRANSWEAR.

En el SFW su intención fue clara: iniciar diálogos entre el público, abrirles el debate y generar cuestionamientos. Foto: María Fernanda Palacio

Calzado unisex

La noche inaugural del SFW trajo consigo una colaboración entre Julián Ruiz y una nueva propuesta que nace de la marca tradicional Alicia Wonderland —con más de 17 años en el mercado—. La marca presentó durante la pasarela una nueva línea unisex, mucho más curada y profesional llamada “AW X SS”, con la intención de romper barreras entre precio, diseño de autor y estilo.

En representación de su familia y equipo, Sergio Serrano contó que uno de sus propósitos fue “regresar al arte artesanal, dignificando procesos y rescatando el valor de lo hecho a mano”. Las piezas claves, contó Serrano, han sido siempre el equipo, los ideales y las personas, quienes también han fungido como inspiración para cumplir los logros y los reconocimientos de la empresa.

Su irreverente propuesta juega con los límites del diseño masculino tradicional y la identidad. Foto: María Fernanda Palacio

Así, su propuesta de diseño busca seguir posicionando a Santander como un departamento que continúa evolucionando y que se sigue reconociendo como centro de moda. La pasarela presentó diseños con toques de sobriedad, entre sandalias, mocasines y botas en cuero con cortes y siluetas limpias, llevando lo tradicional a una escena más fresca, con todo el potencial de ver su transición a los múltiples estilos y personalidades en las calles.

Julián Ruiz y AW X SS encontraron en el SFW un espacio para completar una sinergia de talento, moda y objetivos sociales. Además de seguir generando conversaciones en la escena santandereana y nacional de la industria de la moda.

*Contenido elaborado con apoyo de Santander Fashion Week.