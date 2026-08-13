Jugador de la Selección Colombia firma con un grande de Europa y en liga top: sigue los pasos de Luis Díaz

Jhon Lucumí hace su sueño realidad. Luego de varias temporadas de lucha y disciplina, por fin puede dar el salto de calidad que esperaba en una de las mejores ligas del mundo. El defensor colombiano se convirtió en el nuevo fichaje estrella de la Juventus de Turín, uno de los clubes más reconocidos del planeta.

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El fichaje venía sonando días atrás y el rumor estaba tomando forma de realidad. Este jueves, Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes, voz de autoridad en la materia y uno de los comunicadores deportivos más seguidos en el mundo, lo confirmó en sus redes sociales.

De esta manera, Lucumí deja al Bologna y se alista para comenzar una nueva campaña con el gigante de Turín, que siempre está llamado a ser protagonista en la Serie A, pelear por el título y destacar en la Champions League. Así, alista maletas para arribar al norte italiano.

Según el reporte de Fabrizio Romano, Juventus alcanzó un acuerdo verbal con Bologna por Jhon Lucumí. La cifra establecida para hacer efectiva la operación ronda los 20 millones de euros, más bonificaciones por objetivos alcanzados.

Se espera que el defensa colombiano esté el fin de semana en Turín para realizarse los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.

El periodista Fabrizio Romano confirmó a Jhon Lucumí en Juventus. Foto: X

Lucumí llevaba varios días esperando la luz verde de Bologna y la última oferta fue definitiva para sentenciar su futuro. El zaguero central de la Selección Colombia se vestirá de los mismos colores que alguna vez lució su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, quien dejó huella en este gigante del fútbol italiano.

Lucumí sigue los pasos de Luis Díaz

De los 26 convocados al pasado Mundial, solo Luis Díaz estaba en la élite del fútbol mundial por pertenecer al Bayern Múnich, otro de los grandes de Europa. Ahora, se suma Lucumí en la Juventus, donde está llamado a ser el titular indiscutido de la zona defensiva.

Jhon Lucumí es defensa de la Selección Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Lucumí había intentado salir en varios mercados anteriores y siempre se había quedado con las ganas de lograrlo. Eso no incidió en su compromiso y profesionalismo dentro de la cancha con el Bologna, donde siempre se destacó como uno de los mejores defensores de la Serie A.

La insistencia de la Juventus hizo imposible que se pudiera negar. La semana pasada informaron desde Italia que Lucumí había decidido descartar el resto de ofertas que tenía sobre la mesa y apostar todo por la opción de mudarse a Turín. Fichaje top.