Definido el futuro de Jhon Lucumí: reportan pasos finales del acuerdo por 20 millones de euros

El deseo de Jhon Janer Lucumí está a punto de hacerse realidad. El defensor colombiano tiene las horas contadas como jugador de Bologna y empieza a alistar maletas para viajar a firmar su nuevo contrato en Turín.

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Todo está listo para que Jhon Lucumí firme como nuevo jugador de Juventus, un movimiento que se haría oficial por 20 millones de euros incluyendo las bonificaciones.

“La Juventus está presionando por Jhon Lucumí, quien está a punto de unirse a los Bianconeri: un acuerdo de 20 millones de euros, incluyendo variables. Solo quedan algunos detalles por ultimar entre los clubes antes de organizar el viaje y los reconocimientos médicos”, apuntó Gianluca Di Marzio en su página web.

Lucumí lleva varios días esperando por el ‘humo blanco’ de Bologna y la última oferta parece haber sido definitiva para sentenciar su futuro. El zaguero central de la Selección Colombia se vestirá de los mismos colores que alguna vez lució su compatriota Juan Guillermo Cuadrado.

Han pasado dos meses desde que Jhon Janer Lucumí sonó por primera vez como refuerzo de la Juve. El defensor colombiano despertó interés en otros países de Europa; sin embargo, su mente siempre estuvo puesta en la Vecchia Signora.

Durante la Copa del Mundo evitó hablar sobre su futuro, respetando el contrato que tiene firmado con Bologna hasta junio de 2027.

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A través de su agente, Lucumí había intentado salir en varios mercados anteriores y siempre se había quedado con las ganas de lograrlo. Eso no incidió en su compromiso y profesionalismo dentro de la cancha, donde siempre se destacó como uno de los mejores defensores de la Serie A.

Pero la insistencia de Juventus hizo imposible que se pudiera negar. La semana pasada informaron desde Italia que Lucumí había decidido descartar el resto de ofertas que tenía sobre la mesa y apostar todo por la opción de mudarse a Turín.

El defensa colombiano del Bologna, Jhon Lucumí, controla un balón durante el juego de los octavos de final de la Copa de Italia 2024, ante el Inter de Milan. Foto: AP

¿Quién es Jhon Lucumí? Trayectoria y logros

Con el fichaje de Jhon Lucumí a la Juventus no solo se verá beneficiado el Bologna como dueño de sus derechos, sino también los clubes por los que pasó anteriormente.

La carrera del defensor vallecaucano arrancó en el Deportivo Cali, equipo con el que apenas disputó 53 partidos antes de dar el salto al exterior. En 2018 aterrizó en el Genk de Bélgica, donde fue compañero de Daniel Muñoz y Carlos Cuesta.

Bologna lo fichó en 2022, pagando un total de ocho millones de euros. Con el conjunto italiano ha disputado 152 compromisos oficiales, ha marcado dos goles, ha dado cuatro asistencias y ha recibido solo una tarjeta roja.

Lucumí hace parte del proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y seguramente estará en la convocatoria para los amistosos de septiembre en Estados Unidos.