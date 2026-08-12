Mafe Walker reapareció y generó polémica por sus declaraciones sobre el terremoto: “Las naves”

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto provocó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras miles de personas compartieron imágenes del movimiento telúrico y expresaron su preocupación por la situación de las comunidades afectadas, varias figuras del entretenimiento nacional también se pronunciaron sobre lo ocurrido.

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Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Mafe Walker, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien volvió a aparecer en redes sociales con unas declaraciones que rápidamente generaron controversia entre los usuarios.

Walker alcanzó popularidad en internet por sus afirmaciones sobre la existencia de seres extraterrestres y su supuesta capacidad para comunicarse con ellos mediante sonidos y lenguajes desconocidos.

Mafe Walker, en La casa de los famosos Colombia Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

En esta ocasión, la también creadora de contenido hizo referencia al terremoto y mencionó la presencia de “las naves”, una afirmación que no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales.

“Mis amores, es un contacto. Eso. Emitidos por las naves, los códigos y la telepatía. Colombia, te amo, me amo. Activen, sigan activando el corazón de la tierra, sigan haciendo este salto cuántico. Estos son los códigos galácticos y las naves”, expresó Walker en sus redes sociales.

Sus palabras provocaron todo tipo de comentarios y algunos usuarios reaccionaron con humor y recordaron las particulares teorías por las que Walker se hizo conocida, mientras que otros cuestionaron el momento elegido para hablar sobre este tipo de temas.

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La polémica tomó mayor fuerza debido al impacto que dejó el terremoto en diferentes zonas del país. En medio de la emergencia, numerosas familias enfrentaron la pérdida de seres queridos, daños en sus viviendas y una situación de incertidumbre que generó preocupación entre millones de colombianos.

Por esta razón, varios internautas consideraron que las declaraciones de Walker fueron inapropiadas y pidieron mayor sensibilidad frente a una tragedia que todavía mantiene al país en estado de alerta.

@letengoelchisme 🌎 Mafe Walker vuelve a estar en el centro de los comentarios tras el sismo Luego del fuerte movimiento que sacudió a Colombia, la creadora de contenido publicó un video en el que habló de “códigos”, “contacto”, “galáctica” y “salto cuántico”. Sus palabras generaron opiniones divididas en redes: algunos consideraron que el mensaje no era apropiado para el momento que atravesaba el país, mientras otros lo tomaron como parte de su particular contenido. 👀 ¿Ustedes cómo interpretaron el video? ♬ sonido original - Letengoelchisme - Letengoelchisme

Por ahora, Mafe Walker continúa generando debate en los comentarios de sus publicaciones, gracias a las declaraciones que compartió en sus redes, donde acumula miles de seguidores atentos a sus actualizaciones.