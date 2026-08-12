Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se pronunció tras terremoto en Colombia: este fue su mensaje

El terremoto que sacudió a Colombia generó reacciones dentro y fuera del país, especialmente por las afectaciones que dejó en diferentes territorios y el impacto que tuvo en miles de familias.

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En medio de la emergencia, varias organizaciones humanitarias han comenzado a movilizar recursos y ayudas para atender a las comunidades afectadas.

Zayn Malik, reconocido artista británico y exintegrante de One Direction, fue una de las celebridades internacionales que utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación que atraviesa Colombia.

El cantante reposteó una publicación de UNICEF relacionada con la emergencia y, de esta manera, contribuyó a amplificar la información sobre lo ocurrido y las necesidades de las personas afectadas.

El movimiento telúrico dejó cientos de fallecidos en distintos territorios. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

El mensaje compartido por la organización internacional informó sobre la magnitud del desastre e hizo un especial énfasis en la situación de los niños:

“Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia esta mañana, afectando a miles de personas, incluidos niños. Algunos edificios colapsaron en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. UNICEF está monitoreando la situación y coordinando con socios de la ONU y las autoridades nacionales para evaluar las necesidades y llegar a los niños afectados”.

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Con esta publicación, Zayn Malik ayudó a que la información llegara a una audiencia internacional, teniendo en cuenta que el artista cuenta con más de 51 millones de seguidores en sus redes sociales.

Aunque no realizó un pronunciamiento extenso sobre la tragedia, su decisión de compartir el contenido permitió poner el foco sobre la emergencia y las labores de asistencia que se adelantan en Colombia.

Zayn Malik reposteó publicación relacionada con el terremoto en Colombia. Foto: Instagram @zayn / @unicef

Por otro lado, el cantante también compartió contenido de Global Empowerment Mission (GEM), organización dedicada a la ayuda humanitaria, que hizo un llamado a personas interesadas en colaborar como voluntarias en los territorios afectados.

La reacción de Zayn Malik se suma así a las muestras de solidaridad que han surgido desde distintos países. Mientras organismos internacionales coordinan esfuerzos con las autoridades colombianas, las redes sociales se han convertido en una herramienta para divulgar información, promover donaciones y encontrar voluntarios que puedan apoyar las labores de atención a las comunidades damnificadas.