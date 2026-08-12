El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto, dejó consecuencias visibles en Quibdó, Chocó, una de las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad. Varias estructuras presentaron daños tras el fenómeno.

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Entre quienes mostraron cómo se vivió la emergencia estuvo Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, quien recurrió a sus redes sociales para compartir imágenes de su vivienda después del sismo.

En el video publicado en Instagram se pueden apreciar grietas de gran tamaño, desprendimientos y afectaciones en diferentes paredes y sectores de la parte superior del inmueble. El registro permitió observar algunos de los daños ocasionados por la fuerza del movimiento en la capital chocoana.

Sin embargo, este 11 de agosto, la periodista volvió a llamar la atención de sus seguidores al revelar una decisión que tomó ante la situación que atraviesa el departamento.

Lemos anunció que viajó al Chocó para conocer de primera mano las condiciones de su tierra natal. La presentadora explicó que durante su recorrido mostraría lo que encuentre en la zona, con el propósito de visibilizar las dificultades que enfrentan los habitantes afectados por el terremoto.

Horas después, en el perfil de Instagram de la comunicadora, los seguidores observaron que Lemos ya estaba en esta zona del país, plasmando imágenes de la realidad que afrontaban los habitantes.

La presentadora dejó a la vista el destrozo, escombros, daños y tristeza que había en su tierra, la cual no ha tenido el mismo foco que Cali, Pereira o Manizales.

“Aquí estamos, mi Chocó”, escribió en el pie de foto del post, donde ubicó varias imágenes.

Rossy Lemos mostró cómo las estructuras estaban derrumbadas, cómo los espacios estaban afectados y cómo la nostalgia inundaba las calles de una población tan golpeada.

La famosa compartió contenidos entrevistando, recorriendo los sitios y yendo a las zonas con más emergencia, intentando que el país conociera lo que pasaba en el Chocó.