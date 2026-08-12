Karol G activa su fundación para ayudar a Colombia tras el terremoto: su hermana Jessica reveló los insumos que llevarán

Continúan las ayudas para Colombia después de que el pasado lunes 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 y profundidad de 96 kilómetros, según datos del Servicio Meteorológico Colombiano, azotara el país y dejara una tragedia en varias regiones.

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Cali, Manizales, Pereira, Chocó (punto del epicentro) y más han sido las zonas más afectadas después del desastre natural. Cientos de personas están atrapadas bajo los escombros, y miles de rescatistas y personas dedican su día a día desde entonces a encontrarlos, estén con vida o no.

Varias personalidades del entretenimiento del país se han pronunciado al respecto y han anunciado ayudas en medio de la tragedia.

Afectaciones del terremoto en Istmina, Chocó. Foto: Suministrado a Semana

Una de ellas fue la cantante Karol G, quien puso a disposición su fundación ‘Con Cora’ para ayudar lo más que sea posible a llevar insumos y a estar presentes para lo que se necesite.

Fue una de sus hermanas, Jessica Giraldo, quien a través de las historias de su Instagram reposteo el post de la fundación con un mensaje en donde dejó ver que van a apoyar sobre todo con insumos que se están necesitando en las zonas de emergencia.

Jessica Giraldo, hermana de Karol G, explicó cómo la fundación de la cantante ayuda por la tragedia del terremoto. Foto: Instagram: @yegiraldo_

“Durante esta semana estaremos llegando con insumos médicos, agua, alimentos no perecederos, kits de aseo, pañales y otros utensilios que se están requiriendo con urgencia en varios de los municipios afectados por el terremoto en el Chocó y el Valle del Cauca, donde no están llegando las ayudas para atender esta primera fase de la emergencia”, se lee en la historia de Jessica.

“Nos unimos a otras organizaciones para llevar ayuda directa a comunidades afectadas en Colombia. Junto a organizaciones aliadas articulamos una respuesta solidaria para llevar apoyo directo a algunas de las comunidades más afectadas por los recientes sismos en Colombia”, es la información que se puede apreciar en el post de la Fundación.

Días atrás, recién ocurrió la tragedia, la misma Karol G habló y dejó claro que lo importante ahora es tiempo de unión: “En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país. Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”, escribió en sus historias inicialmente,

Karol G se pronunció en redes sociales por la tragedia ocurrida en Colombia. Foto: Instagram @karolg

Como se esperaba y se está viendo, aclaró que su Fundación iba a estar presente en todo momento. “Desde. @concorafoundation nuestra fundación, estamos trabajando para atender esta emergencia y encontrar la mejor manera de apoyar a las familias afectadas”, concluyó.