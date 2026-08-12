Así fue la charla entre Diego Simeone y Julián Álvarez: prensa española revela qué se dijeron

Julián Álvarez, que durante el Mundial 2026 anunció su deseo de ser transferido, regresó a entrenamientos con el Atlético de Madrid y tuvo una corta charla con el técnico Diego Simeone en la que hablaron sobre su futuro.

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Con gran expectación mediática en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el delantero de 26 años se reencontró con sus compañeros, al igual que los campeones mundiales españoles Álex Baena, Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Grimaldo, nueva incorporación procedente del Bayer Leverkusen, ganadores en la final del 19 de julio ante Argentina (1-0).

Barcelona es el primer interesado en quedarse con los servicios de Julián Álvarez, pero la respuesta desde el Atlético de Madrid ha sido siempre un ‘no’ rotundo. “Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión”, dijo Simeone en su más reciente rueda de prensa.

Campeón mundial como pieza clave de Argentina en 2022, Álvarez se incorporó al Atlético procedente del Manchester City en 2024, en un traspaso de 85 millones de euros (97 millones de dólares), incluyendo las bonificaciones.

La dirigencia del Barça está dispuesta a poner 100 millones de euros para fichar al argentino, pues necesita pólvora en ataque ante la salida de Robert Lewandowski y la muy posible venta de Ferran Torres al París Saint-Germain.

La conversación de Julián y Simeone

Julián Álvarez se mantiene en su posición de salir al Barcelona y así se lo hizo saber al entrenador del Atlético de Madrid, según reportan los medios españoles.

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“Julián Álvarez se ha explicado con buen tono y buenas palabras. Ha sido una charla tranquila, con buenas palabras, de jugador y entrenador que se reencuentran tras tanto tiempo debido al Mundial 2026 y sin reproches. Y es que ha imperado la tranquilidad y la coherencia en mitad de estos saludos, cuando han tenido lugar estos instantes de conversación”, apuntó la Cadena SER.

De acuerdo a esta versión, el delantero argentino ha manifestado nuevamente su deseo de cumplir el sueño de jugar con la camiseta del FC Barcelona y aprovechar el puesto libre que hay en la zona de ataque.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, está en la órbita del Barcelona. Foto: Getty Images

“El Cholo le ha contestado que la postura del club ha sido explicada en público por Miguel Ángel Gil Marín y el jugador en el que no se pudo meter, insiste, y lo que le ha comunicado es que cuenta con él para esta temporada”, agregó la SER.

El posible traspaso de Julián Álvarez se ha complicado aún más por la lesión del noruego Alexander Sorloth, que sufre problemas musculares y estará varias semanas de baja. Eso deja al argentino como la principal alternativa para ocupar la posición de delantero centro en el primer partido de la temporada programado para el próximo miércoles contra Málaga.