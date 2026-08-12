El gesto que se verá en LaLiga de España por terremoto en Colombia: notificación oficial

Para Colombia han sido días difíciles luego del terremoto que se vivió en varias zonas del país de manera muy fuerte. Dos días después de lo sucedido, los trabajos siguen realizándose en busca de encontrar personas con vida y dar cuidado a los más afectados.

El mundo entero ha sabido que en suelo cafetero la situación es grave y, por ello, es que han tenido gestos como el que hace unas pocas horas anunció la Real Federación Española de Fútbol.

A través de su cuenta de X, dicha institución ha dado a conocer que todos los partidos de la primera fecha de LaLiga, que se vuelve a desarrollar a partir de este fin de semana, harán un minuto de silencio antes del pitazo inicial.

Para el balompié español, es su manera de honrar la memoria de las personas fallecidas en la catástrofe natural que pasó en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

“La RFEF, junto a LaLiga y los clubes, acuerdan guardar un minuto de silencio en la primera jornada de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas”, determinaron y notificaron.

Unas cuantas horas antes, este mismo ente había enviado otro mensaje de solidaridad. En este habían dicho: “Desde la Real Federación Española de Fútbol queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias al pueblo colombiano y a todas las víctimas del seísmo que ha sacudido el país”.

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“Les acompañamos en su dolor y nos solidarizamos con Colombia en estos duros momentos”, completaban diciendo.

Dichas muestras de empatía desde el fútbol ibérico son agradecidas en suelo colombiano, donde tantas personas sufrieron por la embestida de un terremoto inesperado que cambió su vida en pocos segundos.

Barcelona y Real Madrid son solidarios con Colombia

Las dos instituciones de mayor relevancia en España, como lo son Barcelona y Real Madrid, no fueron ajenas a la tragedia que sacudió a Colombia. El club catalán hizo público un aporte millonario que destinó para ayudar, mientras el elenco merengue se congració por medio de un comunicado oficial.

“El FC Barcelona y su Fundación han puesto en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a miles de personas en Colombia. Como muestra de su compromiso con la protección de la infancia y de las familias más vulnerables, la Fundación FC Barcelona realizará una aportación inicial de 100.000 euros”, reveló FC Barcelona en su web oficial, siendo esto poco más de 360 millones de pesos colombianos.

FC Barcelona se solidariza con Colombia y llueven aplausos por su millonaria donación. Foto: Getty Images y escudo oficial del FC Barcelona.

“Estos recursos se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación habitual de colaboración y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas”, agregaron de la iniciativa del Barça.

La solidaridad desde Real Madrid (izq.) por el terremoto en Colombia (der.) Foto: Getty Images.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, arranca afirmando el Real Madrid.

Y añaden: “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.