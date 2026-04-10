Barcelona oficializó título por el que van: para Hansi Flick es “lo más importante”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo este viernes que ganar la Champions “es lo más importante”, pero que su equipo debe concentrarse en el derbi barcelonés del fin de semana antes de pensar en la vuelta de la eliminatoria europeoa frente al Atlético.

El Barça perdió en el Camp Nou por 2-0 frente al Atlético de Madrid y está obligado de remontar el martes en el Metropolitano si quiere pasar a semifinales de Champions.

Plantel del Barcelona que afrontó la ida de los cuartos de final de Champions League Foto: Getty Images

“Tenemos que hacer nuestro trabajo diario, que es La Liga, pero al final lo más importante es ganar la Champions”, dijo Flick, en la rueda de prensa previa al partido de la 31ª fecha de LaLiga contra el Espanyol.

Pensando en el partido de Madrid, Flick podría llevar a cabo rotaciones en el derbi catalán, aunque no quiso desvelar sus cartas.

“Ya veremos, por supuesto, tenemos que cuidar a los jugadores, gestionar los minutos, como hacemos siempre. Juegue quien juegue de titular mañana, será un equipo fantástico”, aseguró.

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Al alemán no se le escapa la importancia de un derbi contra el Espanyol.

“Tenemos muchos jugadores de La Masia (la escuela de fútbol del Barcelona), ellos saben exactamente lo que significa jugar contra el Espanyol. Es un derbi, jugamos en casa y quiero ganarlo”, dijo Flick, aunque con la mente puesta en el martes próximo.

“La Liga es la base, por eso juegas la Champions. El sueño de jugadores, clubes, aficiones y entrenadores es ganar la Champions, jugar la Champions. Por eso estamos aquí”, insistió el técnico barcelonista.

Flick no perdió la ocasión de apoyar la acción del club de protestar oficialmente ante la UEFA por una controvertida mano del defensa Marc Pubill en el área el miércoles en el partido contra el Atlético de Madrid.

“Para mí y para el equipo es genial que el club nos apoye. Todo el mundo sabe que fue realmente injusto”, consideró.

El miércoles, en un saque de puerta, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el esférico con la mano antes de devolvérselo a su arquero.

El árbitro no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y cuerpo técnico del Barça.

El club azulgrana presentó el jueves una “queja formal” por lo ocurrido.

LaLiga está va encaminada

Este fin de semana se jugará la fecha 31 de LaLiga de España. Son un total de 38 jornadas, lo que quiere decir que se está en la parte más importante del certamen hacia la consagración blaugrana, o la remontada del Real Madrid.

A esta altura, el conjunto culé lleva una ventaja de siete puntos sobre su rival más directo. Aún restan partidos importantes en el calendario para Barca, ante rivales como RCD Espanyol (11 de abril), Celta de Vigo (22 de abril), Real Madrid (10 de mayo), Real Betis (17 de mayo) y Valencia CF (24 de mayo).

El clásico catalán con Espanyol será este sábado desde las 11:30 a.m., con transmisión de DirecTV Sports para Colombia.

*Con información de AFP.