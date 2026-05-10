De luto en el Barcelona: reportan muerte previo al clásico vs. Real Madrid por LaLiga

Una triste noticia se ha conocido en el Barcelona, a pocas horas del juego por LaLiga ante Real Madrid. Según lo dio a conocer el club culé, el padre de su entrenador principal, Hansi Flick, falleció en las últimas horas.

Un primer reporte de la noticia lo dio el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X: “El padre de Hansi Flick falleció hoy. Nuestros pensamientos están con Hansi y con la familia. Descanse en paz”.

Después vino la confirmación por parte del elenco blaugrana, quienes demostraron estar con el alemán en este momento tan complicado para él y sus seres queridos.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, le dedicaron a su líder.

Primera decisión de Flick

Si bien el germano podría ausentarse del compromiso deportivo que tiene este domingo con su equipo por ir a la despedida de su padre, no lo hará, de momento.

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De acuerdo a lo que ha reportado el diario Mundo Deportivo: “Pese a la triste noticia de la muerte de su padre, Hansi Flick estuvo en la concentración del equipo en el Hotel Torre Melina y dirigirá desde el banquillo el clásico ante el Real Madrid“.

Se espera entonces, previo al inicio del juego, un minuto de silencio en el Spotify Camp Nou, donde desde las 2:00 p.m. se llevará a cabo el partido que define LaLiga tanto para Barcelona como para el Real Madrid.

Una victoria para honrar a papá

A esta altura del campeonato, Flick y Barcelona tienen a tiro el título de la liga local de España. Un triunfo los podría dejar consagrados, pero justo enfrente está el cuadro blanco y rival acérrimo, que no lo dejará fácil.

Un día antes del juego, el DT alemán evitó hablar de la situación en el Real Madrid, contra el que se enfrentará el domingo en el clásico, afirmando que “son cosas que pasan en todo el mundo”.

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona Foto: Getty Images via AFP

“Me sorprendió un poco, pero al final no me importa, no es mi equipo”, dijo Flick este sábado en la rueda de prensa previa al Clásico del domingo, en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga.

El Real Madrid se ha visto sacudido por un altercado entre el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde, que se ha saldado con una fuerte sanción económica para ambos jugadores por parte del club.

Valverde sufrió un “traumatismo craneoencefálico” durante el incidente que le obligará a guardar reposo quince días, por lo que es baja para el clásico.

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Para Flick, lo importante es que todo su equipo está en la misma onda.

“Lo más relevante y lo que realmente valoro mucho en este club es que todos vamos en la misma dirección”, explicó.

El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si empata o gana contra los merengues.

“Queremos ganar el título por segunda vez consecutiva. No es normal hacerlo en España y eso es lo que queremos hacer, ni más ni menos”, dijo Flick.

*Con información de AFP.