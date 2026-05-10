David Ospina hizo revelación sobre Cristiano Ronaldo: habló de su relación en Al-Nassr

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, por lo que muchos sueñan con conocerlo y poder convivir, aunque sea un poco, con él. Uno de los afortunados fue David Ospina.

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El arquero de la Selección Colombia coincidió con el delatero luso durante su paso por el Al-Nassr, donde el número 7 lleva ya varias temporadas y prácticamente fue quien abrió la puerta para que más figuras decidieran ir al fútbol de Arabia Saudíta.

En diálogo con la plataforma Ditu, el hoy portero de Atlético Nacional recordó cómo fue ese momento en el que tuvo la oportunidad de estar junto al astro portugués, conocerlo y ver cómo era en el día a día.

“Tuve la gran posibilidad de jugar con él y la verdad que son personas que han tenido éxito y tienen aura“, dijo.

David Ospina, ídolo y referente vigente de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Esto se siente, según comentó, desde el mismo momento en el que se saludan con un simple apretón de manos. Tal y como lo han hecho otros compañeros de Ronaldo, destacó la forma en la que trabaja para intentar ser el mejor.

“Es un ganador, un tipo disciplinado e ilustrado en todo el sentido de la palabra, porque te sientas a hablar con él y te habla de muchísimas cosas”, expresó.

Ospina afirmó que fue todo un “placer” haber estado al lado del máximo goleador del Real Madrid en toda su historia. “Tenerlo de compañero fue algo grandioso”, manifestó.

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“Siempre hablamos de quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero pues para mí hay que disfrutarlo antes, porque son dos jugadores que se han mantenido ahí en la élite”, añadió.

El arquero señaló que una de las cosas que más admira del luso es la forma en la que siempre se ha mantenido, ya que advirtió que llegar es fácil, pero lo más complejo es seguir en la misma senda de éxito durante tantos años seguidos.

“A Messi lo he podido enfrentar muchas veces, pero tuve esa posibilidad de convivir con Cristiano Ronaldo y tenerlo como compañero. Es una gran persona, un ejemplo a seguir y pude sacarle lo mejor, aprovechando esos momentos vividos”, complementó.

Cristiano Ronaldo. Foto: UEFA via Getty Images

Pese a las críticas que ha recibido por su nivel, David Ospina parece que será uno de los fijos de Néstor Lorenzo para representar a la Selección Colombia en el Mundial 2026. Si finalmente es convocado, tendrá la posibilidad de reencontrarse con Cristiano en el partido entre la Tricolor y Portugal.

El juego, que es uno de los más atractivos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, se llevará a cabo el próximo 27 de junio a las 6:30 p.m. en el Hardo Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.