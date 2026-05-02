Revelan bebida que nunca toma Cristiano Ronaldo: su exchef contó todo y sorprendió

Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los deportistas más importantes en toda la historia del mundo, pero especialmente en el fútbol. A base de disciplina y constancia, además de talento, el astro portugués ha marcado una época y es considerado uno de los mejores futbolistas.

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De hecho, muchos de los que lo han conocido se impresionan por la forma en la que trabaja todos los días y se cuida, lo que también lo ha llevado a tener un físico envidiable con 41 años.

Uno de los aspectos más importantes para el número 7 es la dieta que lleva, consume ciertos alimentos que son indispensables para él en el día a día y evita otros que considera perjudiciales.

Por lo menos esto fue lo que contó Giorgio Barone, quien en su momento fue su chef y le manejó la alimentación al delantero luso. En diálogo con el medio Covers.com, este hombre reveló algunos de los secretos de Ronaldo en cuanto a la comida.

Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

“La dieta de Cristiano es equilibrada. Come un poco de todo, pero siempre sano. Para empezar el desayuno, toma aguacate con café, huevos y nada de azúcar, absolutamente nada de azúcar“, relató.

Ya en el almuerzo, según comentó, el goleador suele comer pollo o pescado y siempre lo acompaña con verduras. “Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina”, explicó.

“Nada de pasta, pan ni otros tipos de alimentos. Por la noche, come ligero, normalmente pescado o carne en filete, siempre acompañado de verduras”, añadió.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Barone contó la bebida que Cristiano no consume y que es muy popular en todo el mundo: “No toma nada de leche”.

“Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Los terneros no beben leche después de los tres meses. Los animales no beben la leche de otros animales”, dijo.

Este dato llamó mucho la atención ya que, por lo general, esta bebida hace parte del día a día de millones de personas en todo el mundo, especialmente en el desayuno y la comida, aunque tratándose de un futbolista profesional es entendible que la dieta puedes ser diferente.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr de Arabia Saudita. Foto: Getty Images

El reconocido chef, además, también se refirió a lo que come Erling Haaland, otra de las grandes estrellas que tiene el fútbol. “Estoy de acuerdo con su dieta que consiste en comer vísceras”, comentó.

“El hígado, el corazón y el cerebro son alimentos muy saludables. Son superalimentos. A Cristiano también le gustaba el hígado. A mí me encanta. Es muy rico en hierro y es importante en la dieta, así que apruebo lo de las vísceras, pero no lo de la leche”, complementó.