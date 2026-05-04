Esposa de Yeison Jiménez dio inesperada noticia sobre el destino de famoso negocio del cantante: “Se me hace injusto”

Han pasado casi cuatro meses desde la muerte de Yeison Jiménez en el trágico accidente aéreo que conmocionó a miles de seguidores y dejó una profunda huella entre quienes admiraban su historia y su música.

Esposa de Yeison Jiménez rompió en llanto al recordar cómo se enteró de la muerte del cantante: “Me negaba a creerlo”

Su falta sigue afectando a familiares, amigos y figuras del género popular, quienes recuerdan su memoria cada 10 del mes, día en que se recuerda su muerte. Durante esos homenajes, también han surgido recuerdos y detalles de su vida que eran poco conocidos hasta ahora.

Recientemente, Sonia Restrepo, esposa del cantante, dio sus primeras entrevistas después de la tragedia que alteró su vida, compartiendo detalles sobre lo que estaba viviendo. La mujer explicó bien los planes, proyectos e ideas que tenían, intentando avanzar con las marcas que formaron.

Aunque se le nota el dolor al hablar del intérprete de Aventurero, la paisa decidió mencionar uno de los negocios relacionados con las empresas de su pareja, revelando una noticia sorpresiva.

Sonia Restrepo, en conversación con Expediente final, reveló que le daría continuidad a un proyecto que tenía con su esposo, enfocado en el lanzamiento de un producto que tuvo buena acogida antes del accidente de la aeronave. La mujer fue clara en que saldría una nueva colección de las ‘Gorras de la Cumbre’, buscando llegar a todos los fanáticos de la música popular y de los éxitos de Yeison Jiménez.

Esta prenda se podía conseguir entre $120.000 y $150.000 pesos, por lo que su interés era seguir con esos deseos que tenía el cantante en vida. Las palabras que usó fueron puntuales, asegurando que no era justo dejar de lado todo lo que trabajó.

“A mí se me hace injusto quedarme en una cama llorando y dejando que todo por lo que él luchó y trabajó tan duro se vaya abajo. (…) Más que un producto, este refleja sueños, fortaleza, humildad, trabajo y esa pasión que él sentía por el caballo criollo colombiano, por la música y por el género popular colombiano”, dijo al formato, conducido por Diva Jessurum.