Inesperada eliminación en ‘La casa de los famosos 3’: uno de los favoritos quedó fuera y hubo conmoción

La competencia en La casa de los famosos se vuelve cada vez más reñida. Son pocos los participantes que continúan en juego y todos luchan por asegurar uno de los cuatro cupos en la gran final. Este escenario ha impulsado la aparición de nuevas estrategias, incluso la creación de alianzas que les permitan avanzar.

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Como es habitual, cada domingo hay una eliminación. Con la de este 3 de mayo se definiría el top 7. En esta ocasión, los nominados fueron Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Alexa Torres, Mariana Zapata y Valentino Lázaro. Aunque Beba también estaba en riesgo, logró salirse al ganar el poder de salvación.

Con la placa definida, la semana estuvo marcada por la tensión. Surgieron nuevas discusiones entre los competidores, algunas de las cuales fracturaron relaciones. Así quedó en evidencia en un enfrentamiento entre Alexa, Tebi y Alejandro, luego de que ella asegurara que ambos estaban a su lado por conveniencia.

Noche de eliminación en La casa de los famosos Foto: Foto: @CanalRCN

Los ánimos se mantuvieron al límite, algo que también se reflejó durante el brunch, un espacio otorgado por El Jefe en el que los nominados responden preguntas sobre la competencia, relacionadas con lealtad, convivencia y sinceridad, entre otros temas. En medio de esta dinámica, se produjo un cruce entre Juanda Caribe y Alexa, debido a diferencias en sus respuestas.

Sin embargo, ocurrió algo inédito en lo que va del programa: la actividad tuvo que ser cancelada luego de que varios fandoms gritaran desde las afueras del canal, lo que obligó al Jefe a intervenir con una advertencia.

Eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto: RCN

Finalmente, llegó la noche y con ella el esperado posicionamiento, una actividad en la que los participantes se ubican frente a quien desean que abandone la casa y explican sus razones. Dado lo cerrada que está el juego, todos participaron, incluso quienes estaban en placa.

Después, los cinco nominados se dirigieron a la sala de eliminación para conocer los resultados finales. Este es el orden en el que se salvaron:

Alejandro Estrada

Valentino Lázaro

Mariana Zapata

Tebi Bernal

Así las cosas, quien abandonó el reality fue Alexa Torres, quien se despidió agradeciendo la experiencia y haber llegado hasta esa instancia; sin embargo, sus compañeros rompieron en llanto tras la decisión.