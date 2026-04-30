“Nos van a ir a buscar”: Carla Giraldo denuncia amenazas que recibe por ‘La casa de los famosos’

La actriz y presentadora colombiana Carla Giraldo, quien actualmente conduce el reality La casa de los famosos Colombia, reveló en una entrevista cómo la exposición mediática ha derivado en mensajes intimidantes que afectan su entorno familiar.

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Durante su participación en el pódcast Realidades ocultas, conducido por Caro Araujo, Carla Giraldo reflexionó sobre la dinámica de las audiencias en las distintas redes sociales, específicamente en la red social X.

Según la presentadora, la intensidad con la que los televidentes viven el reality ha cruzado la línea de la opinión para convertirse en hostigamiento directo.

“La gente es muy cruel a través de una pantalla siempre”, afirmó Giraldo. La conductora explicó que, debido a su rol, debe monitorear constantemente las redes para entender la narrativa del programa, encontrándose con lo que denomina pensamientos “maquiavélicos”.

Giraldo enfatizó que esta situación no es exclusiva de ella, mencionando que su colega, el también presentador Marcelo Cezán, ha sido blanco de ataques similares.

Lo que en principio podría considerarse como críticas por parte de la audiencia, ha escalado a niveles de preocupación. Giraldo relató con serenidad, pero con firmeza, la naturaleza de los mensajes recibidos:

“Amenazas de que nos van a ir a buscar, amenazas de que saben dónde estudian los niños, amenazas de que sé quién es tu familia”, detalló la actriz durante la entrevista.

A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, la presentadora adoptó una postura de escepticismo frente a la veracidad física de los ataques, sugiriendo que muchos provienen de perfiles falsos.

“¿Tú le crees a través de una pantalla? A mí me cuesta”, señaló, aunque admitió que mantiene medidas de precaución y cuidado personal.

Paralelo a las denuncias por acoso, la presentadora abordó la controversia generada por la filtración de un audio en el que se le escuchaba decir: “No quiero que nadie sepa nada, porque tú sabes cómo es la gente”. Este material, difundido por creadores de contenido dedicados al seguimiento del programa, alimentó rumores sobre una supuesta renuncia o despido.

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No obstante, Giraldo utilizó sus redes oficiales para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores. Aseguró que, por el momento, no existe ninguna notificación oficial sobre su retiro y que continúa comprometida con la conducción del reality.

Pese a los episodios de tensión, Carla Giraldo sostiene que la experiencia en La casa de los famosos ha sido mayoritariamente positiva. La actriz, recordada por su trayectoria en producciones como Me llaman Lolita y su victoria en MasterChef Celebrity, destacó que el apoyo del público sigue siendo el motor de su carrera.

“Es más el amor que las amenazas”, concluyó la presentadora, subrayando que las pasiones que genera el programa son, en última instancia, una muestra del éxito del formato.