Real Madrid dio batacazo: hizo oficial su primer fichaje en el segundo paso de José Mourinho

En la mañana de este lunes 15 de junio de 2026, la junta directiva del Real Madrid hizo oficial la incorporación de su primer refuerzo para la próxima temporada del fútbol europeo.

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El equipo madrileño confirmó la transferencia definitiva del defensor lateral Marc Cucurella, quien venía desempeñándose en la liga de Inglaterra. La contratación marca el inicio de los movimientos en el mercado de fichajes del club.

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Los voceros del Real Madrid comunicaron el alcance del acuerdo contractual alcanzado con el equipo inglés para asegurar los servicios del futbolista de origen español.

La institución blanca informó de manera oficial: “El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, quien queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032”.

Trayectoria del nuevo defensor madridista

El lateral izquierdo llega a la capital de España tras cumplir un ciclo de cuatro temporadas consecutivas con la camiseta del Chelsea de Inglaterra.

Cucurella realizó gran parte de su etapa de formación básica en las divisiones menores del Fútbol Club Barcelona, conjunto con el que llegó a debutar en el primer equipo profesional, registrando una única aparición oficial antes de continuar su carrera en otros clubes de la liga.

Su recorrido en la primera división española incluyó etapas en el Eibar y el Getafe, escuadras donde sumó minutos de competencia y regularidad en el torneo local.

La consolidación llegó en el entorno internacional; ocurrió en las filas del Brighton de la liga inglesa, donde su rendimiento durante una sola temporada despertó el interés del Chelsea, corporación que adquirió sus derechos deportivos en un traspaso posterior.

Estructura de la plantilla y nuevas opciones

La llegada del defensor español se suma a otras novedades dentro de la concentración del conjunto de Madrid para el inicio del nuevo año deportivo.

El delantero brasileño Endrick se integrará a los entrenamientos tras concluir su periodo de préstamo en el Lyon de Francia, mientras que el centrocampista Mario Martín regresa a la disciplina blanca luego de culminar su cesión temporal en las filas del Getafe.

Cucurella llega para disputar un puesto en la banda izquierda del Real Madrid, una posición de la cancha que cuenta actualmente con varios futbolistas bajo contrato vigente.

El cuerpo técnico dispone en esa zona de jugadores como Ferland Mendy, Fran García y Álvaro Carreras, por lo que la dirección deportiva evalúa la posibilidad de ceder de forma temporal a alguno de ellos antes del cierre del mercado de pases.

Expectativas ante el nuevo proyecto deportivo

Los analistas del entorno institucional señalan que estas incorporaciones buscan recomponer la marcha de una plantilla que registra dos temporadas consecutivas sin obtener títulos oficiales.

Además de los cambios en los jugadores, existe expectativa por el aporte del director técnico portugués José Mourinho, quien asume la conducción del banquillo tras finalizar su vinculación contractual con el club Benfica de Portugal.