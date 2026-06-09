Florentino Pérez había avisado que colocaría 150 millones de euros por un jugador galáctico. Al parecer, todo indicaría que a quien hacía referencia era al argentino, Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

En un comunicado de prensa divulgado en las últimas horas, Real Madrid dio a conocer que ofertó una cifra altísima por el ‘9’ de su rival de toda la vida.

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“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”.

A pesar de que podría ser una jugosa cifra para los colchoneros, estos no habría aceptado.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, comentaron los merengues.

Cláusula impagable del Atlético Madrid

Ante el deseo del elenco blanco por quedarse con el atacante sudamericano no se descarta que estos hagan otro intento por su fichaje, sin embargo, no será sencillo por la cifra que fijó el rojiblanco para dejar salir a la ‘Araña’.

De acuerdo a la información que se maneja en España, Álvarez tendría un acuerdo para no salir del equipo colchonero por menos de 500 millones de euros. Dicho pago para el Madrid, así como para cualquier otro club no se ha visto en la historia del fútbol.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

Así las cosas, todo parece sumamente enredado para que Julián pase de Atlético a Real. Será cuestión de esperar por algún intento más, pero no se ve tan sencillo que dicho traspaso llegue a buen puerto en Europa.

Ahora bien, otro panorama se abre según la prensa deportiva de Argentina. Gastón Edul, periodista que está al pendiente de la selección albiceleste aseveró que, a pesar de la negativa de Atlético, el jugador sí se podría ir a otro club.

“El comunicado hizo un panorama ideal para que ganen Real Madrid y Atleti: Florentino Pérez cumple su promesa de campaña de ofertar por 150 millones, y el Atleti le sube el precio a Julián Álvarez y fija postura de negociación para otros clubes”, explica.

Fin del ciclo Arbeloa

Florentino Pérez un día después de haber ganado la presidencia del Real Madrid empezó a mover sus fichas para recobrar la grandeza del cuadro blanco en la próxima temporada, tras el Mundial 2026.

En el comunicado difundido en su portal web, el elenco blanco informó: “El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid. Foto: Getty Images

“El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, añadieron a los agradecimientos.

“El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, culminan para dar la despedida a quien fue jugador y técnico en los blancos.



