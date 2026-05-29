Atlético de Madrid atacó de frente las versiones de Fabrizio Romano y le respondió de manera creativa al Barcelona por su interés en fichar a Julián Álvarez.

A través de su cuenta oficial, el conjunto colchonero hizo tres publicaciones que encendieron las redes sociales en España y el resto de Europa.

En dicho comunicado oficial anuncian ofertas por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, aunque lo hacen a modo de burla por lo que se viene hablando en la prensa deportiva.

Y es que Fabrizio Romano aseguró que Barcelona había presentado su primera oferta de 100 millones de euros por los servicios de Julián Álvarez, misma que habría sido rechazada al no encontrarla coherente con las expectativas.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

Pero el Atlético quiso sentar un precedente y anunció lo que estaría dispuesto a ofrecer para fichar a tres figuras del FC Barcelona.

Primero empezó con Lamine Yamal: “Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el announce”.

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Luego mencionaron a Pedri: “Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo“.

Y por último anunciaron la oferta por Raphinha: “Para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable”.

Atlético lanza dardos

No contentos con eso, en el Atlético de Madrid aprovecharon para desmentir otras noticias que, según ellos, han estado rondando en lo medios de comunicación durante los últimos meses.

“Queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño”, indicaron en el comunicado.

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Los colchoneros aseguraron que “nunca harían algo así” y han encontrado con sorpresa esas informaciones: “En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos..."

Por último mencionaron el ‘Caso Negreira’ y la economía del Barça: “A nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES”.