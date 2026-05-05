La queja de Giuliano Simeone tras la eliminación ante Arsenal: señaló a Gabriel y hay polémica

El futbolista argentino Giuliano Simeone, centrocampista del Atlético de Madrid, ha afirmado que Gabriel Magalhães lo desestabilizó en su lance del minuto 51, durante el partido de vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones 2025-26, y que por eso “no” pudo “chutar bien” en lo que podría haber sido el empate en un encuentro que se ha saldado con 1-0.

¡¿CÓMO NO FUE GOL DE GIULIANO?! ¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE PERDIÓ SIMEONE!



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“Fue todo muy rápido, yo lo que sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo chutar bien. Y eso es lo que sentí. Después el árbitro en algunas jugadas, como en esa, no pudo ni siquiera ir al VAR, como también creo que en una jugada de Antoine. Y no cayó de nuestro lado”, declaró el Cholito a Movistar Plus+ tras el partido en el Emirates Stadium.

“Una noche muy triste. Agradecer a la afición que vinieron hasta acá, que se tomaron su tiempo y gastaron sus cosas en poder venir hasta acá a apoyarnos y no le pudimos dar lo que querían”, dijo Simeone este martes después de una derrota que eliminó al Atlético de esta Champions League.

“Intentamos siempre dar el máximo, pero no pudimos llevarnos el objetivo final que era pasar. Obviamente estamos tristes, jodidos, y tenemos que seguir”, insistió Simeone antes de hablar sobre leyendas como Antoine Griezmann, que se despedirá del Atlético sin alzar este título.

“Sabemos lo que le dieron al club”, aludió al delantero francés y al capitán Koke Resurrección. “Obviamente están muy tristes, como cualquier atlético. Lo sienten más que nadie y es una noche triste, pero hay que levantarse y seguir”, concluyó el Cholito en sus declaraciones.

Nómina del Atlético de Madrid que perdió con Arsenal en la semifinal de Champions. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Arsenal avanza a la gran final de la Champions

El Arsenal que dirige Mikel Arteta avanza a la gran final de la Champions League, que se jugará en Budapest, y espera rival. Dicho contrincante saldrá de la llave entre Bayern Múnich y PSG.

*Con información de Europa Press