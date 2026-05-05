Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay: canal de TV y hora para el duelo por la Copa Libertadores

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 llega a un punto álgido y varios clubes ven la oportunidad de moldear la clasificación a los octavos de final. Este miércoles, 6 de mayo, el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué será el epicentro de un choque clave por el grupo B, con el club tolimense en condición de local ante un gigante del continente.

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Será crucial la victoria. Deportes Tolima recibe a Nacional de Uruguay por la fecha 4 de la fase de grupos. Ambos equipos llegan igualados en puntos en una zona de competencia bastante disputada, pues todos tienen el mismo puntaje. El partido se convierte en una auténtica final para definir quién dará el paso hacia los octavos.

El club ‘Vinotinto y Oro’, bajo la dirección técnica de Lucas González, además de estar clasificado a los playoffs de la Liga Betplay, llega con el impulso de su más reciente triunfo en la Copa Libertadores, 3-0 ante Coquimbo Unido de Chile, que le permitió subir a la cima del Grupo B.

Por su parte, el Nacional uruguayo busca sacudirse definitivamente tras su caída en Lima (ante Universitario) y recuperar los puntos perdidos fuera de Montevideo. La paridad del grupo es tal que cualquier detalle en la capital musical de Colombia podría cambiar el destino de ambos clubes en la Copa Libertadores.

Imagen del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali por la fecha 19 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Jorge A. Cuéllar / Colprensa

Entre los equipos colombianos que pelean en la Copa Libertadores, Deportes Tolima es el club con mejor ‘performance’ hasta el momento, pues Santa Fe, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín deambulan por los últimos lugares en sus grupos con bajos rendimientos. La fecha 4 se presenta como una oportunidad de oro para levantar cabeza.

Canal de TV y hora para seguir Tolima vs. Nacional

Para los aficionados que no quieran perderse ni un segundo de este enfrentamiento clave, SEMANA les comparte la guía de horarios y canales de transmisión oficial para Colombia y el resto del continente:

Fecha: Miércoles, 6 de mayo de 2026.

Miércoles, 6 de mayo de 2026. Hora en Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora en Uruguay y Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Hora en Perú y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora en Chile y Bolivia: 10:00 p.m.

La transmisión para toda Sudamérica estará a cargo de las señales de ESPN, en los diferentes cableoperadores en sus señales básicas y HD. Por otra parte, si prefiere seguir el encuentro vía internet, podrá hacerlo a través de la plataforma de streaming, Disney+ (en sus planes Standard y Premium).

El equipo ‘Pijao’ espera contar con el apoyo masivo de su hinchada para presionar desde el primer minuto en el Murillo Toro. Una victoria dejaría al equipo colombiano muy cerca de la siguiente fase, mientras que un empate o derrota le obligaría a buscar la clasificación en territorio extranjero en las últimas dos fechas.