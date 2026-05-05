Los dos jugadores que serían gran sorpresa de Colombia en el Mundial 2026: nadie los tiene en los planes

Los rumores comienzan a girar alrededor de la Selección Colombia y dos jugadores toman fuerza entre los posibles convocados para el Mundial 2026. Desde la prensa deportiva colombiana sugieren que el técnico Néstor Lorenzo tendría en el radar a dos deportistas que hasta el momento, para muchos, se ven lejos de la Tricolor o no la conocen.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Investigan a Neymar por agredir al hijo de Robinho: Santos se pronunció sobre el escándalo

Esto, a pocas semanas del Mundial 2026. Los nombres comienzan a generar expectativa y muchos como James Rodríguez y Luis Díaz son fijos en el esquema de Néstor Lorenzo. De resto, varios de ellos están haciendo méritos y desde Brasil dos nombres toman fuerza gracias a sus goles, minutos y continuidad.

Según el periodista Francisco Vélez, uno de los nombres que podrían estar en la convocatoria es el de Johan Carbonero, quien milita en el Internacional de Porto Alegre. El volante lleva 14 partidos en el Brasileirao y acumula dos goles y una asistencia. Carbonero ha estado en varias convocatorias de Néstor Lorenzo y ha marcado dos goles en amistosos internacionales.

LUBLIN, POLONIA - 29 DE MAYO: Johan Stiven Carbonero Balanta, de Colombia, celebra tras marcar el sexto gol de su equipo durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019 (Foto de Alex Livesey - FIFA/FIFA vía Getty Images) Foto: FIFA via Getty Images

Otro es Carlos Andrés Gómez, canterano de Millonarios. El volante ofensivo de Vasco Da Gama es otro que ha podido estar en las convocatorias de la Selección Colombia y suena con fuerza para el Mundial 2026. El apodado ‘Tinito’ lleva 14 partidos jugados en el Brasileirao y lleva dos goles y una asistencia en la actual temporada.

Carlos Andrés Gómez durante un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

El periodista de RCN y ESPN asegura que estos dos jugadores serían la sorpresa en la lista definitiva de Néstor Lorenzo, además del envión ofensivo que podrían dar como variantes de Luis Díaz o Jhon Arias por las bandas. Con la habitual titular para ambos, Carbonero y Gómez hacen méritos para ser extremos en el Mundial 2026.

Otro jugador sorpresa que está en Brasil

Por otra parte, el periodista Adrián Magnoli en AS Colombia lanzó otro nombre que Néstor Lorenzo tiene en la mira para ser convocado. El periodista y entrenador comentó que “el tercer 9 que se posiciona se llama (Kevin) Viveros y es el delantero goleador del Brasileirao, lo quiere Flamengo, ofrecieron 16 millones de dólares y Paranaense no lo vende en esa plata”.

Kevin Viveros pasó por Atlético Nacional, el desaparecido La Equidad y América de Cali. Ahora hace parte del Athletico Paranaense de Brasil, donde se ha consolidado en la titular y es uno de los goleadores del Brasileirao. Este deportista hace méritos para ser el tercer delantero tras Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.