La verdad sobre James Rodríguez: directivo de Minnesota United reveló qué le pasa y habló de su futuro

James Rodríguez regresó a entrenamientos con Minnesota United y espera tener minutos el próximo sábado contra Austin FC en una nueva jornada de la MLS.

El volante cucuteño se perdió el partido pasado ante Columbus Crew por un “procedimiento médico” no asociado a lesiones.

Los elegidos de Lorenzo: salió listado de 26 jugadores que sería la convocatoria del Mundial 2026

Ahora solo le quedan cuatro partidos en total para sumar la mayor cantidad de minutos y llegar en las mejores condiciones a la disputa del Mundial 2026 con la camiseta de la Selección Colombia.

En la prensa estadounidense hay dos dudas fundamentales sobre la situación de James: su compromiso como profesional con Minnesota United y la renovación del contrato para la segunda parte de 2026.

James Rodríguez y Mauricio González, colombianos de Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

Habló el director deportivo

Khaled El-Ahmad, director deportivo de Minnesota United, habló para los micrófonos de Fox y reveló la verdad sobre James Rodríguez faltando poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026.

“Vamos a dejar de lado el ruido de este fichaje y volvamos al momento donde lo estábamos discutiendo. Ven aquí, aporta con tu profesionalismo. Vas a estar en un buen entorno para poder prepararte para el Mundial, que es la misma situación que tuvimos con Harvey y Boxall”, explicó sobre aquella propuesta que le hicieron al 10.

Jugador de Selección Colombia se lesionó la rodilla: es duda para el Mundial 2026

El-Ahmad considera que “esta es una oportunidad única para estos jugadores. Nunca hubo presión para que Boxall regresara antes de su lesión, ni para que Harvey volviera, ni para que James tuviera que jugar. Esa presión se la imponen ellos mismos”.

“Él ha sido increíble fuera del campo, excelente en los entrenamientos. No sé si viste el entrenamiento de hoy: marcó el último gol y todos corrieron a celebrarlo. Hay momentos que destacan, como cuando no viajamos a uno de los partidos y él fue a entrenar con los Sub-18. Entonces, desde el punto de vista de la cultura del equipo y de lo mucho que significa ganar para él, ha sido algo muy positivo”, expresó.

Desde el club no han exigido una cantidad de minutos en específico para James Rodríguez. “Depende si hay competencia, pasó el tema de la visa, si estás en forma, si estás saludable… y también es mérito del grupo. Debe ser difícil jugar en Minnesota United en cualquier momento, sin importar quién seas”, agregó.

“En general estamos muy contentos y es un gran mérito del club, de Cam (Knowles) y también de James, por cómo han manejado los altibajos, con todo lo extra que conlleva. Aunque desde fuera solo lo veamos como un jugador de 34 años, él ama este deporte como pocas veces he visto”, sentenció el directivo de pasaporte sueco pero con ascendencia libanesa.

¿James Rodríguez se queda en Minnesota?

Cuando le preguntaron sobre la renovación de James Rodríguez, aseguró que es algo que se viene discutiendo a paso lento.

“Tal como está la situación, lo tomamos paso a paso, creo. El campamento de entrenamiento de Colombia empieza el 15 de mayo, así que estamos teniendo conversaciones sobre en qué momento él se une”, explicó Al-Ahmad.

“Porque, sinceramente, no lo voy a ocultar: el Mundial no es más importante que Minnesota. Es un equilibrio, y queremos ser un club donde los jugadores sientan que pueden prepararse y rendir bien para su país en este evento específico. Si les va bien, también nos irá bien a nosotros y viceversa. Ahí es cuando empieza lo de Colombia. Estamos teniendo conversaciones semanalmente”, finalizó.