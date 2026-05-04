Jugador de Selección Colombia se lesionó la rodilla: es duda para el Mundial 2026

No son buenas las noticias que llegan desde México para la Selección Colombia. Club América informó que Cristian Borja, lateral izquierdo, sufrió una lesión de ligamento colateral medial en su rodilla derecha.

Richard Ríos se afianza en la Selección Colombia: así fue su golazo clave con el Benfica

El informe aparece este lunes, 4 de mayo, horas después de que Club América empatara 3-3 ante Pumas por la Liga MX. Borja fue titular, pero salió sustituido a los 45+4′ del primer tiempo debido a un fuerte golpe en su rodilla derecha,

Borja llegó a pelear un balón con su rival, Rodrigo López. En medio del choque, este último cayó sobre la rodilla derecha del colombiano, sin ninguna mala intención evidente, y acabó generándole mucho dolor.

Cristian Borja sufrió una lesión de rodilla y es baja con Colombia de cara al Mundial 2026

“El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja, sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, es el parte médico exacto de Club América.

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Aunque Cristian Borja no viene siendo llamado últimamente a Selección Colombia, sí ha hecho parte del proceso de Néstor Lorenzo. No se sabe con exactitud si se perderá el Mundial, pero la prensa mexicana apunta a que muy seguramente sí.

De hecho, no solo lo sufre la Selección Colombia. Club América también se queda sin Borja de cara a las finales de la Liga MX, por lo que su entrenador deberá encontrarle reemplazo lo más pronto posible.

¿Cuáles son los laterales izquierdos que viene llamando Néstor Lorenzo a Selección Colombia?

Con el pasar del tiempo, Cristian Borja dejó de ser un llamado constante a Selección Colombia. En cambio, otros nombres empezaron a ser tenidos en cuenta en esa posición, como Johan Mojica, Álvaro Angulo y Deiver Machado. Este último también salió con molestias en su club, Nantes, el pasado 2 de mayo.

Sin embargo, según los periodistas deportivos cercanos a las convocatorias de la Selección Colombia, Borja sí era una opción latente para Lorenzo en la posición de lateral izquierdo. La idea se refuerza tomando en cuenta que ya hizo parte del proceso.

🚨 En camilla fue retirado Cristian Borja por esta lesión de rodilla. El lateral izquierdo de #ClubAmérica ha estado en las últimas prelistas de Selección Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/YCYSdD2kwY — Pipe Sierra (@PSierraR) May 4, 2026

Una de las apariciones más importantes de Borja, en la era Lorenzo, fue el 16 de noviembre de 2023. Entró como suplente por Deiver Machado en el triunfo de la Selección Colombia, por 2-1, sobre Brasil en Barranquilla.

A tan solo semanas de que se conozca la lista definitiva, a Lorenzo se le agotan las opciones. Solo resta esperar qué decisión toma el estratega argentino y cuáles serán sus jugadores para el Mundial 2026.