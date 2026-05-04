¿Le tocó a su carro? Pico y placa en Cali este martes 5 de mayo

El pasado 5 de enero inició la implementación de la medida del pico y placa en la capital del Valle del Cauca. La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali indicó que la rotación se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

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La medida tiene un horario habitual que inicia a las 06:00 a. m. y finaliza a las 07:00 p. m. de lunes a viernes. Los días festivos y fines de semana son la excepción. Las multas por incumplir la restricción del pico y placa corresponden a medio salario mínimo.

Pico y placa en Cali este martes 5 de mayo

Este martes, la restricción vehicular señala que los vehículos particulares con placas que terminen en 3 y 4 no podrán circular. Esto significa que los carros con placas que finalicen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán transitar sin limitaciones.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida solo aplica para vehículos particulares y los interesados en evitarla pueden realizar el pago de la tasa de congestión en la página de la secretaría. El trámite debe realizarse el día anterior, hasta las 5:00 p. m., para que tenga validez.

“A diferencia de años anteriores, desde ya se permite el pago para circular durante la vigencia de esta medida: no hay que esperar. Hemos acelerado los trámites internos con el fin de brindarles a las personas una opción de circulación legal y oportuna”, expresó Gustavo Orozco Lince, secretario de Movilidad Distrital, sobre la tasa de congestión.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

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