Ante la llegada de un fin de semana festivo y los comienzos de la gestión del plan éxodo y retorno que se esperan en varios puntos de Colombia. Las carreteras del país se verán movilizadas por cientos de carros, motos y otros vehículos que saldrán de sus respectivos hogares para tener unos días libres de descanso.

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Es ante ello que los corredores viales presentan en varios puntos retenes de tránsito que registran 24/7 que todas las carreteras de Colombia tengan la certeza de seguridad y tranquilidad a la hora de manejar por estos espacios, teniendo en cuenta los hechos ocurridos durante la última semana sobre atentados que han afectado las vías y el bienestar de los pasajeros.

Durante estos retenes, los funcionarios realizarán los operativos programados donde verifican los documentos de los vehículos, así como la licencia de conducción y que los automotores del automóvil o motocicleta no tengan algún antecedente previo o una falla.

Aun así, los ciudadanos deben saber reconocer cuáles son los retenes de tránsito legales para poder prevenir algún inconveniente siempre y cuando sientan que ocurra un caso de intolerancia. En ocasiones, los retenes ilegales son utilizados como método de extorsión y estafa a los viajeros que transitan por las carreteras de Colombia.

¿Cómo identificar un retén legal?

Los ciudadanos deben tener en cuenta que todo retén que sea legítimo al momento de uno trasladarse en carreteras debe seguir una serie de requerimientos legales que son emitidos por el Ministerio de Transporte. Estos pueden ser de orden militar, que sean operados por el Ejército Nacional, la Armada, Fuerza Aérea o agentes de la Policía Nacional.

Asimismo, los retenes legales tienen que mostrar señalizaciones preventivas para que los viajeros sepan que se están acercando a un espacio de inspección de seguridad por parte de las autoridades. Estas señalizaciones deben estar acompañadas de vallas o conos reflectivos y balizas de luces; la distancia del puesto de control tiene que ser de mínimo 50 metros para que los conductores reconozcan que en esa zona deben reducir la velocidad de sus vehículos y están prohibidos de subirla.

La autoridad encargada realiza un operativo para verificar que todos los documentos del pasajero y el vehículo estén al día Foto: Bernardo Peña

En cuanto a la identificación de los agentes, estos mismos deben estar portando en las zonas su uniforme reglamentario completo junto con su número de identificación visible en el pecho.

Otro caso para reconocer la legalidad de los retenes son los números de uniformados que se encuentran en la zona. En casos formales pequeños que se utilizan en las ciudades, usualmente se encuentran entre 4 y 6 agentes. En caso de retenes más grandes, hay un número mayor a los 10 agentes acompañados de patrullas y motos oficiales de su respectiva institución.

¿Cómo reconocer si es ilegal el retén?

Un aspecto que los ciudadanos pueden realizar ante cualquier duda es preguntar acerca del motivo del retén. Asimismo, puede grabar sin ser grosero con aquellos funcionarios que realizan su labor, esto para respaldar que el procedimiento se está realizando de manera adecuada. En caso de que los agentes les impidan hacer esto, puede mostrar un indicio de que es ilegal.

Los ciudadanos pueden hacer uso de las líneas de atención 123 en caso de presentar alguna inquietud en el manejo del procedimiento del retén de tránsito.