El clima en Colombia seguirá marcado por la nubosidad y las lluvias intermitentes en gran parte del territorio durante las próximas 24 horas.

Alerta del Ideam: Lluvias no dan tregua y ponen en alerta varias regiones

Regiones con más lluvias y ciudades afectadas hoy en Colombia

El territorio colombiano enfrentará en las próximas 24 horas un panorama meteorológico dominado por la nubosidad variable.

Habrá persistencia de lluvias en amplios sectores del país, de acuerdo con el pronóstico nacional más reciente.

Las condiciones estarán marcadas por una dinámica atmosférica que favorece la formación de precipitaciones en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia.

La Orinoquia alternará entre periodos secos y lluvias sectorizadas hacia la tarde y la noche.

En la región Caribe se espera un comportamiento mayormente estable en las zonas del litoral, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Sin embargo, no se descartan lluvias hacia el sur del departamento de Córdoba durante la tarde y la noche, lo que introduce variaciones puntuales en la estabilidad climática de este sector.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones secas en tierra firme, aunque se prevén lluvias moderadas en el área marítima.

La región Pacífica continuará siendo una de las más activas en términos de precipitación.

Durante toda la jornada se anticipa cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de intensidad variable.

Estas condiciones serán más notorias en sectores del norte y sur de Chocó, así como en el sur y occidente del Valle del Cauca, el centro y occidente del Cauca, y el centro de Nariño.

En la región Andina se prevé una jornada con predominio de nubosidad y variabilidad en las precipitaciones.

Los mayores acumulados podrían registrarse en el noroccidente de Antioquia, mientras que también se anticipan precipitaciones en sectores de Santander, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, y en el sur y oriente de Huila.

Para la Orinoquia se proyecta una mañana relativamente estable, con cielo entre parcial y mayormente nublado y condiciones secas en las primeras horas del día.

No obstante, con el avance de la tarde y la noche se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en zonas del centro y occidente de Arauca y Casanare, así como en sectores del oriente y occidente de Meta y Vichada.

En la Amazonia también se mantendrá una mañana de relativa estabilidad, con predominio de tiempo seco bajo cielo parcial a mayormente nublado.

En la tarde y noche habrá lluvias que irán de ligeras a moderadas en amplias zonas de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Las precipitaciones más intensas se concentrarían en el noroccidente de Putumayo, donde podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes.

Boyacá presentará algunas precipitaciones en el día de hoy con un ambiente frío Foto: Redes sociales API

Así será el clima en las principales ciudades de Colombia

En cuanto a las principales capitales del país, el comportamiento del clima reflejará esta variabilidad regional.

Ciudades como Barranquilla y Cartagena mantendrán condiciones relativamente secas con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas cercanas a los 33 grados.

Bucaramanga, Medellín, Cali, Popayán y Tunja experimentarán una transición hacia lluvias en horas de la tarde y la noche, en algunos casos con intensidades que podrían ser moderadas a fuertes, especialmente en el suroccidente del país.

Bogotá y su entorno cercano, representado en este pronóstico por sectores de Cundinamarca y Boyacá, también tendrán aumento de nubosidad y precipitaciones hacia la segunda mitad del día.

Un ambiente más frío, especialmente en zonas altas como Tunja, donde la temperatura máxima no superaría los 18 grados.

El fenómeno de El Niño vuelve a calentar la economía: alerta por inflación y energía más cara en Colombia

En conjunto, el país enfrentará una jornada de marcada inestabilidad atmosférica, con lluvias intermitentes y contrastes térmicos entre las regiones costeras, andinas y amazónicas.

Esto exige atención a posibles cambios rápidos en las condiciones del tiempo, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.