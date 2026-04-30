Alerta por lluvias en Cali: así estará el clima este jueves, 30 de abril

El más reciente informe del Ideam dio a conocer que este jueves, 30 de abril, será un día con cambios bruscos en el clima, pues habrá lluvias que podrían tomar más fuerzas entre la tarde y la noche.

“Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante las primeras horas de la jornada, predominio de tiempo seco”, explicó la entidad.

Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

Al mismo tiempo, indicaron que los ciudadanos deben estar alertas porque se van a presentar “lluvias entre ligeras a fuertes en horas de la tarde y en la noche”, por lo que no descartan congestión vehicular o cualquier emergencia.

La temperatura máxima estimada para la capital del Valle del Cauca será de 30 grados centígrados. Habrá calor y una alta humedad que se dan antes de las fuertes lluvias que se pueden presentar.

Incluso, durante las últimas horas se han registrado algunas lluvias en el departamento de Valle del Cauca.