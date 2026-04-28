Senador vallecaucano cuestiona la ausencia de Petro en el suroccidente en medio de la escalada terrorista

El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa se pronunció tras los recientes hechos de violencia y atentados terroristas que han ocurrido en el suroccidente del país.

“Es la primera vez en décadas que un presidente de la República no viene al territorio a tratar de controlar lo que ha sucedido en orden público”, aseguró Motoa.

Cerca de las 4:00 de la mañana de este domingo 26 de abril, terminaron las labores de rescate y levantamiento de los cuerpos que quedaron en la zona de la tragedia a raíz de la fuerte explosión de un artefacto explosivo de gran poder en el sector del Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibio, centro del Cauca. Foto: Suministrada

El congresista recordó que el Pacífico colombiano no puede seguir normalizando el horror de la guerra. “Hemos tenido cerca de 20 atentados terroristas, muerte de civiles, afectación a la infraestructura de policías y militares y el Gobierno indolente”, dijo.

También realizó un llamado al presidente: “Se lo advertimos. Lo dijimos en debates de control político y en mociones de censura. Advertimos el avance de los grupos armados, el control territorial y las economías ilícitas. Por eso exigimos: 1. Fin definitivo de la paz total; 2. Persecución sin tregua de los violentos; 3. Respaldo decidido a la Fuerza Pública”, concluyó.