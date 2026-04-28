Senador vallecaucano cuestiona la ausencia de Petro en el suroccidente en medio de la escalada terrorista

El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa se pronunció tras los recientes hechos de violencia y atentados terroristas que han ocurrido en el suroccidente del país.
“Es la primera vez en décadas que un presidente de la República no viene al territorio a tratar de controlar lo que ha sucedido en orden público”, aseguró Motoa.
El congresista recordó que el Pacífico colombiano no puede seguir normalizando el horror de la guerra. “Hemos tenido cerca de 20 atentados terroristas, muerte de civiles, afectación a la infraestructura de policías y militares y el Gobierno indolente”, dijo.
También realizó un llamado al presidente: “Se lo advertimos. Lo dijimos en debates de control político y en mociones de censura. Advertimos el avance de los grupos armados, el control territorial y las economías ilícitas. Por eso exigimos: 1. Fin definitivo de la paz total; 2. Persecución sin tregua de los violentos; 3. Respaldo decidido a la Fuerza Pública”, concluyó.