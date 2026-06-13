Solicitan apartar del cargo a vicepresidente de Ecopetrol

La Veeduría por la Verdad y la Justicia le pidió al presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, separar temporalmente del cargo al vicepresidente Felipe Trujillo mientras se establecen unas denuncias de presuntas irregularidades.

“Las alertas habrían sido remitidas por trabajadores de la empresa por cuenta de la apresurada contratación en Barrancabermeja cercana a los 2.000 millones de dólares para mantenimiento de plantas y abastecimiento, así como posibles vínculos indebidos con contratistas y movimientos financieros que habrían generado reportes ante la UIAF”, reportó la Veeduría.

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Se conoció que las pruebas documentales fueron aportadas a través de la línea ética de la compañía petrolera, y también a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

“La Veeduría sostiene que la separación temporal del funcionario permitiría garantizar la transparencia de las investigaciones y proteger la confianza en la principal empresa pública del país”, se concluyó en un comunicado.