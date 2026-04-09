Nuevo presidente de Ecopetrol responde si Ricardo Roa seguirá teniendo injerencia en la petrolera tras su salida temporal

Este 9 de abril, Ecopetrol anunció una rueda de prensa con Juan Carlos Hurtado Parra, recién nombrado presidente encargado de la petrolera, tras la salida temporal de Ricardo Roa, anterior presidente y que se ausentó del cargo para asumir las situaciones judiciales que afectan su nombre.

Durante la rueda de prensa, Hurtado fue cuestionado en varias ocasiones por la independencia que tendría de Roa. Es decir, si este seguiría impartiendo órdenes pese a estar ausente o si Hurtado tomaría decisiones de manera autónoma, sin tener en cuenta el concepto del anterior directivo.

En una primera respuesta, el presidente encargado aseguró: “Mi ente rector es la junta directiva y debo seguir políticas corporativas en las que la compañía es muy rigurosa. Es claro que nosotros dentro de la compañía seguimos procesos, procedimientos y aseguramos el cumplimiento de las reglas”.

Juan Carlos Hurtado, presidente (e) Ecopetrol, dio su primera rueda de prensa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hurtado fue interpelado sobre si ha hablado con Roa, a lo que aseguró: “Yo entiendo que el presidente está de vacaciones, yo no he tenido contacto con él, estoy concentrado en poder asegurar, seguir trabajando, manteniendo nuestra operación, para poder generar valor”, agregó.

Respecto a la independencia sobre sus decisiones y si estaría la sombra de Roa detrás de ellas, aseguró:

“Aquí tenemos unos comités, es un comité colegiado con los diferentes vicepresidentes y tenemos que asegurar el cumplimiento de los procesos internos, porque aquí las decisiones no las toma una persona, sino un ente colegiado”, concluyó.

“Estuvo dispuesto”: defensa de Ricardo Roa entregó su versión sobre la inasistencia a la imputación de cargos

De otro lado, Hurtado señaló que va a trabajar con objetivos de eficiencia y disciplina de capital, para garantizar la sostenibilidad y el valor de la compañía. “Hemos sido resilientes como trabajadores”, dijo.

Sobre la posible venta de la operación que tiene Ecopetrol en Estados Unidos, en la cuenca del Permian, de campos de fracking, señaló que siguen con los planes que tienen definidos y que están en revisiones de sus inversiones en la búsqueda de valor para la compañía.

Ecopetrol se ha enfrentado a varias polémicas, tras las investigaciones en contra de su presidente, Ricardo Roa. Foto: Semana / Getty Images

Asimismo, sobre la posible compra de Monómeros o una eventual venta de la participación de Ecopetrol en ISA, Hurtado señaló que, aunque son temas que se han tratado desde el Gobierno, no han llegado a la empresa ni se han definido.

Destacó hechos como un hito en la planta de refinación de Barranca, que cargó 250.000 barriles. “Es su carga nominal, pero desde hace unos 15 años no registraba una carga similar”, afirmó.

También, la apertura de una planta de azufre en la Refinería de Cartagena. “Ese no es un tema menor, producimos azufre líquido y con esta planta se pone la molécula de azufre con métricas y estándares, como el europeo, y podemos cubrir hasta el 70% del mercado nacional”.

Edwin Palma culpó al Congreso que no dejó entrar a Ecopetrol en negocio de generación de energía

Anunció que la primera molécula de Sirius, el pozo de gas off shore en el que están cifradas las esperanzas del país para recuperar la autosuficiencia en gas, entrará en 2030.

Hurtado agregó que están a la espera de la respuesta de OFAC para participar en el restablecimiento de la producción de hidrocarburos en Venezuela.

“Venezuela es una oportunidad y podemos aportar para esa recuperación de la industria petrolera”, afirmó.

Estas fueron las primeras declaraciones del nuevo presidente (e) de Ecopetrol. Foto: Getty Images

Ante la situación del mercado por el conflicto en Oriente Medio y los aumentos en los precios del crudo, Hurtado afirmó que están revisando las condiciones del mercado para “establecer si ajustamos hacia arriba las cifras de los planes. Pero depende de las condiciones y con la necesidad de asegurar actividades clave, como el crudo país”.

Frente a la calificación que entregó Standard & Poor’s a la compañía, Hurtado aseguró que es una valoración asociada al país. “La calificación individual la mantuvieron. Piden gestiones y revisiones para la sostenibilidad de la compañía”, añadió.