El mercado ya apostó por un cambio de Gobierno: Acciones al alza y dólar a la baja

En Colombia, este ha sido un año de elecciones, con consultas, la escogencia del Congreso, que se posesionará el próximo 20 de julio, y ahora con las dos vueltas presidenciales.

Así como sucede con las encuestas en el campo político, en el económico otros termómetros –el comportamiento de activos, como acciones y dólar, y la deuda del país– miden la temperatura de los mercados y las expectativas dentro de los inversionistas frente a los comicios.

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En materia de acciones, aunque en mayo el índice MSCI Colcap –que refleja el comportamiento y la variación de precios de las acciones más líquidas y representativas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)– moderó su dinámica y se ubicó en niveles cercanos a los del mes anterior, cerrando en 2.176 puntos (-0,1 por ciento), su desempeño ha sido positivo en los últimos 12 meses, con una valorización superior al 35 por ciento.

De hecho, el Colcap ha tenido una actuación destacada en el último año frente a los principales mercados globales. Según un análisis de Corficolombiana, solo es superado por el Nikkei 225, de Japón, que ha avanzado más de 74 por ciento. En la región, únicamente el MSCI de Perú registra un mejor comportamiento, con un aumento de 88,5 por ciento.

La Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en niveles cercanos a los del mes anterior. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Esta dinámica se ha presentado en la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia, que, en principio y antes de la primera vuelta, mostró cómo Abelardo de la Espriella, aspirante de la derecha, le recortó terreno a Iván Cepeda, candidato del Gobierno y de la izquierda. Ya en las votaciones de finales de mayo no solo se concretó la posibilidad de una segunda vuelta electoral, sino el triunfo de De la Espriella en el primer round.

Para distintos analistas, una de las variables que ha impulsado el comportamiento de las acciones es el efecto electoral ante el repunte del candidato promercado. Esta reacción se conoce como el trade electoral: una estrategia de inversión financiera que busca anticipar los resultados de unas elecciones, con base en los perfiles y propuestas de los candidatos, y cómo impactarán la economía y los precios de los activos.

Es decir, los inversionistas compran o venden acciones de acuerdo con las probabilidades de victoria de un candidato específico para capturar ganancias en el proceso electoral o después de él.

Según Corficolombiana, tras los resultados de la primera vuelta presidencial, el primero de junio los mercados registraron una reducción rápida de las primas de riesgo país y una reacción positiva, aunque más moderada, en el mercado accionario, en línea con el trade electoral que, dice, se venía gestando desde principios de 2025.

Ese día, el Colcap cerró en 2.254 puntos, con un alza de 3,6 por ciento, reflejando su mayor sensibilidad a cambios en la percepción de riesgo político.

En el último año con corte a mayo, las acciones con mayor dinamismo han sido Mineros, con un incremento en su valorización de casi 115 por ciento; Éxito, con más del 83 por ciento, e ISA, con 35 por ciento, explica Corficolombiana.

Un caso especial es el de Ecopetrol e ISA. La primera es la mayor accionista de la segunda, y la nación tiene en la petrolera más del 80 por ciento de participación. En medio de las críticas por el manejo de ambas empresas, el deterioro de su gobierno corporativo y sus resultados financieros, algunos inversionistas ven en estas acciones una oportunidad de capturar valor ante un eventual cambio de Gobierno, que podría traducirse en una mejor gestión, mayor estabilidad y menos turbulencia en su operación.

"Algunos inversionistas ven en estas acciones una oportunidad de capturar valor ante un eventual cambio de Gobierno". Foto: JOHAN TORO

Este hecho se puede ratificar con la dinámica en el mercado de valores a lo largo de 2026, cuando se empezó a decantar el proceso electoral. Según cálculos de la BVC, de enero al 11 de junio de este año, Ecopetrol fue la acción que más se valorizó, con 51,6 por ciento. Cibest registró un poco más de 22 por ciento, mientras que ISA tuvo una valorización de 20,76 por ciento.

Al comparar con otros índices de la región, desde los primeros días de enero hasta el pasado jueves, el MSCI Colcap ocupó el segundo lugar en valorización, con 13,67 por ciento, solo superado por el índice peruano, que registró 30,67 por ciento, en sus monedas locales, de acuerdo con la BVC.

Para Andrés Restrepo, gerente general de la BVC, el comportamiento que ha mostrado el mercado accionario colombiano en lo corrido de 2026 refleja una mejora en las expectativas de los inversionistas frente al país y a las compañías listadas. Afirma que el desempeño del MSCI Colcap lo ubica por encima de varios mercados de referencia en la región y a nivel internacional, y que ha estado acompañado por una mayor actividad y participación de inversionistas.

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“Es natural que, en momentos de alta atención económica y política, los mercados reaccionen y ajusten sus expectativas sobre el futuro. Más allá de los movimientos de corto plazo, las cifras muestran que el mercado colombiano ha recuperado dinamismo y que los inversionistas están siguiendo los factores que pueden incidir en el crecimiento, la generación de valor de las empresas y las perspectivas económicas del país”, dice Restrepo.

Corficolombiana, a un poco más de una semana de la segunda vuelta, hizo un ejercicio del comportamiento de las acciones y el dólar en los primeros 11 días de junio. Según César Pabón, director de Investigaciones Económicas de esta firma, el MSCI Colcap, en ese periodo, habría acumulado un crecimiento cercano al 3,5 por ciento desde las elecciones del 31 de mayo. “En el contexto regional, el Colcap fue el único índice que se valorizó en los primeros 11 días de junio: el Bovespa, de Brasil, cayó 2,3 por ciento; el Ipsa, de Chile, 2,7 por ciento; el MSCI de Perú, 4,2 por ciento; y el S&P/BMV, de México, 4,5 por ciento”, explica Pabón.

Dichos giros del mercado no han sido exclusivos de Colombia. Según Bancolombia, la primera semana de junio los activos nacionales se valorizaron, apoyados en un aumento del precio del crudo y los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Casos recientes como Chile y Argentina, e incluso Brasil en 2018, muestran que la expectativa de cambios en el panorama político ha coincidido con un mayor apetito por activos locales. En Argentina, señala, en las elecciones de 2023, la victoria de Milei trajo una valorización del 22,8 por ciento del índice accionario Merval en la jornada posterior. Y en 2025, los resultados de la primera vuelta presidencial de Chile fueron interpretados como una reconfiguración del espectro político: la bolsa se valorizó 2,3 por ciento tras los resultados.

El otro gran termómetro ha sido el dólar. Según Corficolombiana, la tasa de cambio también refleja una mejor percepción sobre Colombia: entre el 29 de mayo y el 10 de junio de 2026, el peso colombiano se apreció 2,87 por ciento, mientras que el real brasileño y el peso chileno se depreciaron 2,76 y 3,18 por ciento, respectivamente. El jueves 11 de junio el dólar registró mínimos por debajo de 3.500 pesos.

El precio del dólar varia en medio del panorama electoral. Foto: Adobe Stock

“El dólar ha venido cayendo desde los resultados de la primera vuelta, en la que De la Espriella obtuvo la mayor votación. El mercado interpreta este resultado como una mayor probabilidad de que Colombia adopte políticas más favorables para la inversión privada y el fortalecimiento de la institucionalidad. Adicionalmente, las encuestas publicadas recientemente muestran que mantiene una ventaja sobre su contendor, lo que refuerza la percepción de que continúa siendo el favorito para ganar la presidencia en segunda vuelta”, señala Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management.

De acuerdo con un informe de Bancolombia, “un cambio de Gobierno podría ampliar la corrección del peso colombiano, con un rango entre 3.500 y 3.650 pesos. Por el contrario, la victoria de un candidato que represente la continuidad de la ideología del Gobierno actual podría llevar la tasa de cambio a un rango entre 3.800 y 4.000 pesos”.

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A juicio de Ballén, se ha observado una reducción del riesgo país, reflejada en menores niveles de credit default swaps (CDS), mientras que los TES se valorizaron y sus tasas han descendido, en línea con una menor percepción de riesgo por parte de los mercados.

Por ahora, como explica Pabón, los activos colombianos ya habrían incorporado la mayor parte del impacto electoral. “De confirmarse el triunfo de Abelardo de la Espriella, la atención de los mercados pasará a enfocarse en la estrategia del Gobierno electo para resolver los enormes retos macroeconómicos del país”, concluye.