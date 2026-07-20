Petro insiste en que hubo fraude en las elecciones y revelará denuncia: “El pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda”

El presidente Gustavo Petro aprovechó su discurso del 20 de julio, en el sur de Bogotá, para insistir en que hubo fraude en las elecciones que dejaron como ganador al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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Pese a que diferentes instituciones han dejado en claro que el proceso fue transparente, el máximo mandatario sigue con la idea de que esto no fue así y que hubo irregularidades.

“Les tengo que decir que el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda”, comentó y despertó las arengas del público.

El jefe de Estado aseguró que, pese a esto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesionará de manera normal el próximo 7 de agosto.

Además, anunció que en la noche de este lunes se conocerá una denuncia que muestra las supuestas irregularidades que se cometieron en el proceso.

“Se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Que no digan que cuáles son las pruebas porque se entregó con todo”, manifestó.

Petro explicó que hubo un grupo de 70.000 personas expertas en estos temas que se juntaron y descubrieron el supuesto fraude que se cometió en los comicios pasados.

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Por lo mismo, insistió en que todo ya está en conocimiento de las autoridades, pero ahora se hará público para que el país entero lo conozca.

“Se han construido videos en lenguaje común para que podamos entender cómo fue que se hizo el fraude electoral por la Registraduría, los hermanos Bautista, que deben ir a la cárcel”, apuntó.

Asimismo, afirmó que supuestamente hubo un apoyo de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, para “imponerse sobre la voluntad mayoritaria y legítima de Colombia”.

El presidente aprovechó para lanzarle dardos a Abelardo De La Espriella: “En América no hay tigres. (…) Los pocos están enjaulados”.

“Mucha ignorancia, por no decir otra palabra. El felino más grande en América se llama jaguar, y ustedes y nosotros hemos sido jaguares, somos jaguares y seguiremos siendo jaguares”, añadió.