Con 180 votos de 181 totales, Nicolás Barguil Cubillos fue elegido presidente de la Cámara de Representantes en el primer año del periodo 2026-2030.

La postulación se concretó el viernes 17 de julio, luego de que los partidos acordaran entregar al Partido Conservador la presidencia de la Cámara durante el primer año del nuevo periodo legislativo.

Barguil es hermano del senador y excandidato David Barguil. Tiene 42 años y es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización en Gerencia Pública y un MBA en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Antes del Congreso se desempeñó en el sector agroindustrial, que le permitió conocer cómo funciona el campo colombiano.

El representante cordobés inició su carrera política en 2022, cuando fue elegido representante a la Cámara por su departamento.

Hizo parte de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, así como de la Comisión Legal de Cuentas y la Comisión de Ética. En 2023 fue elegido por su bancada como vocero del partido.

Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes

Barguil impulsó iniciativas como la Ley de Economía del Hidrógeno, orientada a promover la transición energética, además de otros proyectos relacionados con el fortalecimiento del sector agropecuario y las energías renovables.

La primera opción del presidente electo, Abelardo De La Espriella, fue Daniel Briceño, pero los acuerdos políticos le otorgaron al Centro Democrático la presidencia de la Cámara en el tercer año.

La elección de Barguil refleja un compromiso del gobierno de De La Espriella con la región Caribe y el departamento de Córdoba, de donde es oriundo el presidente electo.

De igual forma, en el Senado de la República fue elegido como presidente el senador guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U.