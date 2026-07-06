El Partido Conservador cuestionó al presidente Gustavo Petro por un nuevo intento de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales, en las que los colombianos eligieron a Abelardo De La Espriella como su sucesor en la Casa de Nariño.

El mandatario saliente respaldó una demanda presentada por Luis Guillermo Pérez, abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que se busca anular el resultado de la segunda vuelta, que dio al Tigre como presidente electo.

¿Qué tan viable es la demanda que respalda Petro para anular la elección de Abelardo De La Espriella?

“Grave e irresponsable que el presidente Petro insista en deslegitimar las instituciones solo porque el resultado democrático no favoreció a su candidato. En lugar de presentar pruebas concluyentes ante las autoridades competentes, recurre a señalamientos en redes sociales que buscan desconocer una derrota política legítima, sembrando relatos mentirosos sobre el proceso electoral”, expresó la colectividad.

Si bien la demanda fue presentada por un abogado, el presidente salió en respaldo de esa iniciativa e, incluso, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que, a su juicio, el presidente electo de Colombia es Iván Cepeda.

Carlos Alonso Lucio, ¿con partido político? SEMANA conoció la ponencia del CNE que le otorga la personería jurídica a su movimiento

La colectividad que lidera el congresista Efraín Cepeda, quien como presidente del Congreso se enfrentó a las reformas sociales de Petro, exaltó la labor de las instituciones durante los comicios presidenciales.

“Respaldamos plenamente a la Registraduría Nacional y al CNE, cuya labor fue reconocida y destacada tanto en Colombia como por las misiones internacionales de observación electoral. La democracia, presidente Petro, se defiende respetando las instituciones, el Estado de derecho y la voluntad de los colombianos, no con mentiras y desinformación”, escribió el Partido Conservador.

Mensaje de Petro desató dura respuesta de Fico Gutiérrez: “Estás loco de remate”

Mientras el presidente Petro persiste en sus cuestionamientos por el resultado de las elecciones, varias dependencias de su Gobierno, como el Ministerio del Interior, ya comenzaron el proceso de empalme con la próxima administración.