Carlos Alonso Lucio afirmó que mientras era “secuestrado y torturado”, Petro “estaba tomando whisky” con importante jefe paramilitar

El coordinador del equipo de empalme de Abelardo De La Espriella y uno de sus principales asesores, Carlos Alonso Lucio, arremetió en contra del presidente Gustavo Petro por hechos que habrían ocurrido cuando ambos estaban en el M-19.

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“Petro: el primero que sabe que el presidente Abelardo De La Espriella y yo jamás hemos sido paramilitares es usted. Primero, por su gran relación con los paramilitares bajo el disfraz de la paz total”, le contestó Lucio a Petro por un post en X.

El político contó una historia relacionada con los paramilitares y acusó a Petro de supuestamente haberse reunido con Carlos Castaño.

“Y segundo, porque mientras yo estaba siendo secuestrado y torturado por Carlos Castaño, usted estaba tomando whisky con él y haciendo comentarios hostiles contra mí para que Castaño me matara”, dijo Lucio.

Además, afirmó que Petro sabría que él conoce que el presidente saliente “no es un hombre de la revolución sino de la corrupción” y que por eso estaría “enloquecido” por el “empalme anticorrupción”.

“Petro: deje de seguir mintiendo. ¿Cuál desobediencia civil? Puras cortinas de humo para distraer de los delitos que usted ha cometido y que van a ser juzgados", aseguró Lucio.

Previamente, Petro había señalado que la cercanía entre Lucio y De La Espriella se debería a que “ambos fueron defensores de los paramilitares”.

Carlos Castaño fue el líder de las AUC. Foto: Colprensa

“Ante las calumnias difundidas por medios públicos, aviso que, de ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo”, aseguró Petro.

En su mensaje también contó de supuestos ataques que han sufrido sus padres por parte de vecinos de ellos.

Petro volvió a insistir en su idea de un supuesto “fascismo colombiano” y generó dudas nuevamente sobre el resultado electoral del pasado 21 de junio en el que Iván Cepeda fue derrotado.

“Pasamos a la fase de resistencia activa. Si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en toda las calles”, aseguró.

Petro agregó que “ningún progresista debe usar violencia, solo tomar fotos de los agresores y transmitirlas a las oficinas que se abrirán para ello y sus correos electrónicos”.