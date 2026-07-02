Carlos Alonso Lucio, coordinador del empalme desde el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, comparó ese proceso que está desarrollando el equipo del presidente electo con un Arca de Noé.

“Gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un Arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El Arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad”, expresó Lucio.

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El empresario y excongresista dedicó un sentido discurso sobre el proceso que desarrolló el equipo del mandatario electo durante los meses recientes hasta llegar a este momento en el que se preparan para convertirse en Gobierno, asegurando que persiguieron la premisa de construir desde antes de las elecciones.

“Nunca, en el fondo del alma, inclusive en los momentos más difíciles, tuvimos dudas sobre la victoria que tenía Dios en sus manos para el presidente Abelardo y para el vicepresidente, José Manuel”, expresó Lucio.

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El político ocupa uno de los roles más importantes dentro del equipo con el que De La Espriella llegará a la Casa de Nariño. En enero, el abogado le pidió conformar los grupos de expertos que podrían gobernar a partir del 7 de agosto de 2026 y, para entonces, formaron la idea del “Arca de Noé”.

Esa visión fue pensada para conformar un grupo de líderes que se congregó a partir de la idea, incluso, de cambiar la definición misma de empalme por las dificultades que podría tener el proceso. Por ese motivo, resalta que antes de la elección decidieron recolectar la información necesaria para el proceso.

“Se viene la tarea más profunda, que es completar esa información, completar ese banco de decisiones estratégicas, comenzar esos hallazgos de corruptos que deben estar a manos de la justicia, y esas normas que estos equipos han venido redactando para que el mismo 7 de agosto el presidente de la República y los equipos comiencen a gobernar sin demoras”, manifestó.

Lucio le entregó a De La Espriella y al vicepresidente, José Manuel Restrepo, “el timón” del “Arca de Noé” que construyó el equipo durante los meses previos al cambio de gobierno.