Faltan pocas semanas para que finalice el Gobierno de Gustavo Petro y desde esa administración no paran las polémicas decisiones que comprometen recursos públicos en medio de la transición.

El Ministerio de Salud prepara una resolución con la que ordenará el giro de los recursos que antes pertenecían a la EPS Asociación Indígena del Cauca hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

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El Gobierno sembró las bases jurídicas para que las comunidades indígenas pudieran gestionar su propio sistema de salud a través del Decreto 968 de 2024, con el que se establecieron las normas para su administración y operatividad.

Ahora, la cartera dirigida por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo profundiza esa directriz. En esa resolución, el Ministerio de Salud consideró que se requiere un proceso de fortalecimiento para garantizar la transición y adoptar medidas administrativas que faciliten la continuidad en la prestación de servicios de salud.

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“La Adres girará los recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud, de acuerdo con lo definido por la AIC EPS-I en el plan presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud, para el pago de deudas o recursos pendientes de pago por la prestación de servicios de salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado de Salud”, se detalla en el borrador de la resolución.

El giro de recursos de la Adres al CRIC se suma a las otras firmas de contratos y designaciones que está ejecutando la administración saliente de Petro. En estas han resultado comprometidas la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de otras dependencias del Gobierno.