Gustavo Petro quiere que las sesiones de empalme con el Gobierno de Abelardo De La Espriella se transmitan por televisión

Desde Italia, en donde avanza en una agenda de trabajo, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo mención al proceso de empalme entre su Gobierno y la administración entrante de Abelardo De La Espriella.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano saliente se mostró dispuesto a que las sesiones de empalme con el equipo de De La Espriella se transmitan por televisión.

“Soy partidario de que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”, expresó el jefe de Estado.

Cabe señalar que este jueves 2 de julio en la Casa de Nariño se instaló de manera oficial el empalme, con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

“Que el empalme que estamos iniciando en el día de hoy no es para nosotros solamente un tema protocolo. Es un informe de verificación de oportunidades, pero también de riesgos reales en la gestión pública. He pedido también garantizar la transparencia y el orden en este proceso de transición, la necesidad de prudencia y austeridad de cara a la realidad colombiana. He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado”, expresó Restrepo en una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dio una declaración al finalizar la primera reunión de empalme en la Casa de Nariño. Alertó sobre nombramientos de última hora y contrataciones aceleradas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rmpA73ag8H — Revista Semana (@RevistaSemana) July 2, 2026

Agregó: “Eso significa que he puesto de presente las inquietudes y preocupaciones de contratos millonarios de largo plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios también estructurales en entidades y en plantas de nombramientos de última hora. He pedido que se preserve una información institucional física y digital, y hemos convenido que esa información será pública a través del Departamento Nacional de Planeación por parte de la Comisión de Empalme del Gobierno saliente”.

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Además, puntualizó: “Hemos hablado de la metodología que seguirá con rigor este proceso de empalme. Todas las sesiones de aquí en adelante, incluyendo la primera que vamos a tener desde el día de mañana, serán reuniones grabadas por parte de las dos partes, en este caso, el Gobierno entrante y el Gobierno saliente, y podrán ser compartidas públicamente a todos los ciudadanos y a toda Colombia. Habrá actas de cada una de las sesiones y manejaremos también unos espacios especiales cuando existe información con restricción por razones de seguridad nacional”.