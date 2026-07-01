El presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzó lo que denominó el “empalme anticorrupción”, con el que busca revisar a fondo la forma en la que el gobierno saliente de Gustavo Petro deja el poder y las finanzas del Estado.

Fin del debate: Abelardo De La Espriella sí puede posesionarse pese a su doble nacionalidad. Esta es la conclusión del Tribunal Superior de Bogotá

Para eso designó a un equipo, dividido por sectores, que tiene líderes y coordinadores que cuentan con la experiencia necesaria en cada uno de esos campos. Este martes, 30 de junio, se llevó a cabo el primer encuentro de ese equipo, encabezado por De La Espriella, en el cual se habló de esta tarea.

SEMANA conoció varios de los nombres que hacen parte de ese grupo.

Agricultura está liderado por Indalecio Dangond y como coordinadores estarán Myriam Carolina Martínez y Juan Manuel Villegas.

Defensa lo lidera el general Jorge Mora y lo coordina el general Alberto Sepúlveda.

Ambiente y Desarrollo Sostenible estará liderado por Fabio Arjona y, como coordinadores, lo acompañarán Eduardo Chávez y Natalia Quevedo.

Miguel Gómez Martínez encabeza el empalme en el Ministerio de Hacienda y fue nombrado ministro en esa cartera. Foto: Universidad de Los Andes

Comercio, Industria y Turismo es encabezado por Manuel Fernández y lo acompañan Jaime Uribe, José Caballero, Juliana Villegas.

Cultura está liderado por Andrés Jaramillo y lo acompañan como coordinadores Tomás Pinzón y Greis Cifuentes.

Deporte está encabezado por Felipe Gaitán Tovar y lo acompañan como coordinadores Eduardo Silva y María Catalina Guerrero.

Educación está encabezada por Viviane Morales y como coordinadoras están María Alejandra Rojas, Andrea Escobar y Juanita Bermúdez.

Hacienda es liderado por Miguel Gómez Martínez —quien ya fue designado como ministro de esta cartera— y como coordinadores lo acompañan Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo y Óscar Franco.

En el DNP estará David Varela, acompañado de Diego Dorado y Laura Pabón.

En Justicia estará el abogado Iván Cancino a la cabeza y como coordinadores Margarita Araujo y Hernando Herrera.

El abogado penalista Iván Cancino lidera el sector Justicia. Suena también como ministro. Foto: Juan Carlos Sierra

Salud es liderado por Iván Sánchez y como coordinadores están Katherine Garzón, Paulo Echeverri y Marcela Montealegre.

En el sector minero-energético estarán José Miguel Saab a la cabeza y como coordinadores Claudia Calero, Luis Miguel Fernández y Juan Camilo Valencia.

En Transporte e Infraestructura estará Juan Camilo Ostos liderando y como coordinadores María Fernanda Santa y Rodrigo Pinzón.

En Tecnologías y Comunicaciones estará Lorena Angarita como líder, y María Fernanda Quiñones y José Daniel López como coordinadores.

En Vivienda estará Andrés Quevedo como líder, y María del Rosario Torres y Feisar Arnulfo Sanabria como coordinadores.

En Relaciones Exteriores estará Mariana Pacheco liderando, y Juan Carlos Caiza Rosero y Priscila Cabrales como coordinadores.

Función Pública la liderará Pablo Olarte, acompañado de Piedad Chacón y Lina María Aycardi como coordinadoras.

En Trabajo estarán Cristian Halaby, junto con Ana María Vega y Charles Chapman.

Rodrigo Lara encabeza el sector Interior y fue nombrado ministro de esa cartera. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

En Interior, Rodrigo Lara a la cabeza —quien también ya fue designado ministro de esa cartera—, junto con Hitler Rouseau Chaverra y Elsa Noguera.

Prosperidad Social estará encabezada por Juliana Gutiérrez, acompañada de Ani Abello, y harán parte de este equipo la primera y la segunda dama, es decir, las esposas de Abelardo De La Espriella, Ana Lucía Pineda, y del vicepresidente José Manuel Restrepo, Tatiana Céspedes.

En el Dapre estarán Andrés Barreto, María Alejandra Rico y Richard Caicedo.

En Ciencia, Tecnología e Innovación estarán Patricia Martínez, Octavio Ibarra y Jaime Cataño.

Aunque apenas se han confirmado algunos ministros de cada una de las carteras, los nombres del empalme podrían dar luces de la manera en la que Abelardo De La Espriella conformaría su primer gabinete.