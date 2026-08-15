“Parecían mellos”: la confesión de la mamá de Carlos y Guillo Vives que revela cómo era su relación desde niños

Durante décadas, Guillermo ‘Guillo’ Vives ha construido una carrera pública lejos de los escenarios musicales. Fue reconocido como empresario gastronómico, actor y creador de uno de los restaurantes más emblemáticos del país.

“No quiero ser Shakira, ni Carlos Vives”: Guillo Vives habla de su música, su familia y la relación con su hermano

En el programa Se dice de mí, Guillo habló de diferentes momentos de su vida, desde su infancia hasta su relación con Carlos Vives y los recuerdos que conserva de una época en la que ambos hermanos crecieron muy unidos. Lo que habló el empresario también permitió conocer una faceta más personal de la familia Vives.

Guillo recordó a Carlos como una figura cercana desde pequeño y aseguró que siempre fue un referente para él. También destacó el sentido del humor de su hermano, especialmente durante las noches que compartían cuando eran niños.

“Carlos para mí fue siempre un referente. Me gustaba mucho porque en el cuarto él siempre antes de dormirse él era muy chistoso, y Carlos es un personaje que le huye a los problemas con chistes, entonces siempre estaba en juego y en chistes y en vainas y a mí eso me encantaba”, dijo Guillo.

Los recuerdos de infancia también estuvieron relacionados con los momentos en los que buscaba apoyo de su hermano cuando sentía miedo. Según contó, Carlos se encontraba diferentes maneras de tranquilizarlo y acompañarlo.

“A veces yo con mis temores y mis vainas no les decía qué pasaba, pero decía mira tengo miedo y se pasaba la cama y me abrazaba, o se ponía a contarme historias, se orinaba en mi cama y después se pasaba a la de él [risas]”, añadió.

La madre de ambos, Aracely Restrepo, también participó en esta conversación con el programa y describió el vínculo que existía entre sus hijos. Lo que dijo reforzó la imagen de una relación marcada por el cariño desde la infancia.

“Parecían mellos, pero se adoraban, y Guillermo dice que lo adora todavía. ‘Yo adoro a Carlos, mami. Yo adoro a Carlos”, dijo Aracely.

Otro capítulo importante en la vida de Guillo fue Gaira Café, restaurante que durante 25 años se convirtió en uno de sus proyectos más representativos. La separación comercial del negocio con Carlos estuvo rodeada de especulaciones sobre la relación que tenían ellos como hermanos.

Al recordar el momento en que se alejó del restaurante, Guillo reconoció que no esperaba que ese ciclo terminara de esa manera.

“Fueron 25 años y llegó la pandemia, pero no, yo nunca me lo imaginé... pero fue otro aprendizaje de la vida también”, afirmó Guillo.

Aunque la relación familiar ha sido observada públicamente durante años, Guillo ha señalado que no considera que exista un quiebre personal que impida mantener los vínculos familiares. Para él, sus hijos y los de Carlos también forman parte de esta historia.