El presidente electo Abelardo De La Espriella realizó una visita al pueblo palafito de Buenavista, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, acompañado por el cantante Carlos Vives, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y varios de los ministros que integrarán su próximo gabinete.

La jornada fue presentada como un hecho sin precedentes, al tratarse de la primera visita de un mandatario electo a esta comunidad, junto con su equipo de gobierno, en lo que va del siglo.

José Gaviria no se contuvo y reaccionó al nombramiento de Paola Holguín dentro del gabinete de Abelardo De La Espriella

El recorrido tuvo como propósito conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la iniciativa Tras La Perla, liderada por Vives, en alianza con CAF y otros actores públicos, privados y académicos. El mandatario sostuvo conversaciones con líderes comunitarios y habitantes del territorio para identificar alternativas que permitan fortalecer este modelo desde la administración que asumirá en los próximos días.

El intérprete de La bicicleta se pronunció en un comunicado y destacó la importancia de esta iniciativa.

“Nosotros no vinimos a traer asistencialismo que genere dependencia; vinimos a traer tecnología, a conectar voluntades privadas y a entregarles las herramientas para que ellos mismos transformen su realidad. Los pueblos anfibios llevan el trabajo duro en la sangre. Verlos hoy operando su propia empresa de agua, siendo dueños de su progreso, y contar con el respaldo histórico del presidente electo para potenciar este modelo de libertad, nos confirma que cuando a las poblaciones se les da la oportunidad de emprender y crear valor, son imparables”, comentó.

Durante la visita, la comitiva conoció los avances alcanzados en materia de acceso al agua potable y desarrollo comunitario, un proceso que comenzó hace más de cinco años con la construcción de viviendas piloto para la gestión integral del recurso hídrico y que hoy involucra la participación de entidades como Invemar, la Universidad del Magdalena, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de Aarhus, Tecnoaguas, Coca-Cola y The Reynolds Foundation.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la inauguración de La Casa de Buenavista, infraestructura donde opera la planta de potabilización Buenavista Agua Pura, considerada la primera instalada en una comunidad anfibia de la Ciénaga Grande. El proyecto es administrado por habitantes del propio pueblo, quienes se encargan de la producción y comercialización del agua potable.

Durante su intervención, De La Espriella aseguró que Buenavista puede convertirse en un referente nacional de desarrollo comunitario y afirmó que su gobierno buscará respaldar iniciativas construidas desde los territorios con el apoyo de la empresa privada y organismos de cooperación.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados destacó que este tipo de alianzas representan un modelo replicable para otras regiones del país, mientras que Carlos Vives señaló que el principal objetivo de Tras La Perla ha sido entregar herramientas para que las comunidades fortalezcan su autonomía y lideren sus propios procesos de transformación.

Actualmente, la planta opera de manera permanente con un sistema de tratamiento que permite producir agua potable bajo estándares técnicos establecidos por la normativa colombiana. Además de abastecer a Buenavista, el proyecto contempla extender su cobertura hacia la vecina comunidad de Nueva Venecia, consolidando una estrategia orientada a mejorar el acceso al agua segura y promover nuevas oportunidades de desarrollo en la región.