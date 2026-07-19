Shakira donará parte de las ganancias de ‘Dai Dai’ a la educación infantil tras la final del Mundial 2026

Este domingo, 19 de julio de 2026, Shakira volvió a subirse al escenario de un evento de la Fifa. Esta vez, participó en el primer espectáculo de medio tiempo realizado en una final de la Copa del Mundo.

Shakira marcará un hito histórico en la final del Mundial 2026 y adelanta versión en español de ‘Dai Dai’

La barranquillera estuvo acompañada de otros artistas de talla mundial como Madonna, Justin Bieber y BTS. La presentación, dirigida por el vocalista de Coldplay, Chris Martin, se realizó en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la Fifa.

Shakira aprovechó para cantar el éxito global ‘Dai Dai’, himno oficial del Mundial. La canción fue interpretada junto a Burna Boy, los Ghetto Kids de Uganda y el coro PS22 Chorus.

Para esta presentación, Shakira vistió un traje diseñado especialmente por Roberto Cavalli, con cristales Swarovski incrustados y creado por Fausto Puglisi. Con este atuendo volvió a apostar por esta casa de moda, la misma que la acompañó durante su recordada actuación en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora, el equipo de la colombiana confirmó que la cantante y Global Citizen, junto con la Fifa, unieron esfuerzos para ayudar a mejorar el acceso a la educación de niños de comunidades vulnerables. Esto se realizará mediante la donación de las regalías de ‘Dai Dai’ al Fondo de Educación.

Además, Sony Music señaló que igualará los primeros 250.000 dólares recaudados en donaciones. Shakira, por su parte, prometió donar un dólar por cada entrada vendida de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ al Fondo de Educación.

El sencillo se ha convertido en el número uno global luego de que Shakira se convirtiera en la primera artista en alcanzar el primer lugar de Spotify tanto en inglés como en español. Además, lidera el Global Top 200 de Billboard.

La canción llegó al puesto número uno en países como Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Suiza, Corea del Sur, Suecia, Noruega, los Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y España. Adicionalmente, el video musical ocupa el primer lugar en YouTube desde hace ocho semanas, donde ha superado los 400 millones de reproducciones.