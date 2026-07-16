Furor en Times Square: Shakira y los Ghetto Kids se toman Nueva York mientras ultiman detalles para la final del Mundial

La cantante colombiana Shakira confirmó de manera oficial que el grupo de baile infantil Ghetto Kids, originario de Uganda, la acompañará en el escenario durante el espectáculo de la final de la Copa del Mundo 2026. El anuncio se dio tras su reciente concierto en Nueva Jersey y un comentado encuentro en las calles de Nueva York.

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La relación entre la barranquillera y la agrupación africana comenzó en el entorno digital. Los Ghetto Kids, conocidos globalmente por crear contenido de baile con un alto impacto social, captaron la atención de la artista tras publicar una coreografía de ‘Dai Dai’, el tema oficial del mundial. En dicho video, los menores bailaban frente a las banderas de las naciones participantes.

Shakira confirma a los Ghetto Kids de Uganda para la final del Mundial 2026 Foto: Chris Cornejo

La reacción de Shakira no se hizo esperar. Tras replicar el clip en su cuenta oficial de Instagram, la cantante escribió: “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como esos. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en la final?”. Lo que inicialmente pareció una propuesta informal en redes se materializó esta semana con el viaje del grupo a territorio estadounidense.

SEMANA se comunicó con los responsables de Triplets Ghetto Kids. Procedentes de Katwe, en Kampala (Uganda), se trata de niños mayoritariamente huérfanos, con múltiples necesidades básicas. La entidad nació como organización en 2007, cuando Dauda Kavuma, se dio a la tarea de buscar ayuda para los niños de su comunidad.

Shakira revoluciona Nueva York con los Ghetto Kids Foto: Chris Cornejo

El pasado 14 de julio, durante la parada de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, la colombiana dio la primera sorpresa de la noche. Los integrantes de Ghetto Kids, vestidos con atuendos plateados, lideraron la tradicional “Caminata de la Loba”, el recorrido que realiza la artista desde el backstage hasta el escenario principal para dar inicio al espectáculo.

Posteriormente, la interacción se trasladó al corazón de Nueva York. A través de sus redes sociales oficiales, Shakira publicó imágenes compartiendo tiempo con los niños en territorio estadounidense.

“El @ghettokids_tfug de Uganda ha cambiado nuestras vidas. ¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado mucho! ¡¡Estoy tan feliz de finalmente tenerlos aquí en NY para bailar conmigo en la final de la Copa Mundial!!”, expresó la intérprete en su cuenta de Instagram.

Durante esta aparición pública, se observó al grupo improvisando pasos de baile en zonas emblemáticas de la ciudad, atrayendo la atención de transeúntes y fanáticos que registraron el momento en redes.

El cierre de la Copa del Mundo 2026 está programado para este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esta es la primera vez que la FIFA implementará este show en el entretiempo del partido, ya que anteriormente se ha realizado 90 minutos antes de que inicie el encuentro deportivo.

Este tendrá una duración de 11 minutos y contará con la participación de más artistas como Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y los personajes de ‘Sesame Street’ y ‘The Muppets’.

Se espera que el show del entretiempo inicie sobre las 3:00 p.m., hora Colombia, después de los primeros 45 minutos del juego que iniciará a las 2:00 p.m. La ceremonia de clausura iniciará 90 minutos antes del pitazo inicial del encuentro.