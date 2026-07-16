TransMilenio implementará desvíos y suspensiones por desfile del Día de la Independencia en Bogotá

Ante la llegada de la celebración del Día de la Independencia, la ciudad de Bogotá tendrá como marco el tradicional desfile militar que se llevará a cabo este lunes 20 de julio, el cual se realizará por primera vez en su historia en la localidad de Ciudad Bolívar.

¿Habrá pico y placa el 20 de julio de 2026? Esto aplicará en las principales ciudades

El recorrido, que fue autorizado por el Gobierno Nacional, estará presente en la avenida Villavicencio desde la autopista Sur hasta la carrera 22B.

Es por ello que la entidad de transporte público, TransMilenio, informó sobre una serie de ajustes de su operación con motivo del desfile militar, ya que varias de las unidades de la entidad realizan rutas diarias en las calles donde se llevará a cabo la celebración.

Por medio de un comunicado, se informó que para la fecha del Día de Independencia se suspenderán temporalmente cinco rutas alimentadoras en el transcurso del evento, al igual que se realizarán desvíos operacionales en 34 rutas zonales.

Varias rutas que conectan el sur y occidente de Bogotá tendrán cambios en sus recorridos por el desfile. Foto: AP

Se recomienda programar los viajes con antelación y consultar en los canales oficiales de TransMilenio y del distrito cualquier novedad que se presente en el transcurso de la jornada.

Estas son las rutas que suspenderán sus servicios o realizarán desvíos durante el Día de la Independencia en Bogotá.

Según lo informado por TransMilenio, durante el próximo sábado 18 de julio, entre las 08:00 p. m. y las 03:00 a. m., y el lunes 20 de julio, desde las 00:00 a. m. hasta las 04:00 p. m., dejarán de operar cuatro rutas alimentadoras que conectan con el Portal Tunal y una con la estación General Santander.

Usuarios de TransMilenio deberán prever ajustes en rutas zonales durante el desfile militar. Foto: Getty Images

Estas son las siguientes:

Porta Tunal:

6-1 Candelaria

6-1C Casa Linda

6-3 Sierra Morena

H625 Potosí

Estación General Santander:

H604 Santo Domingo

La entidad comenta que el resto de las rutas alimentadoras que tienen como destino el Portal Tunal y la estación General Santander realizarán sus operaciones con normalidad.

Sin embargo, varias de estas tendrán contraflujos sobre la carrera 22B dentro de un horario establecido durante el proceso de embarque por parte de las tropas de Fuerzas Militares de Colombia.

Por otro lado, habrá 34 rutas de TransMiZonal que realizarán desvíos operacionales durante las mismas horas establecidas para el ensayo y el desfile.

Los recorridos alternos de las rutas serán por la autopista Sur y la avenida Boyacá, donde algunas de estas estarán circulando por la carrera 72, la carrera 73, la diagonal 70 Sur, la calle 64 Sur y la diagonal 62 Sur.

Las rutas serán las siguientes: