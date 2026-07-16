Bajo fuego: la población del Cauca se levanta en medio de violentas jornadas de combates

Mercaderes, un municipio del Cauca, se levanta con el sonido del recrudecimiento de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro grupo armado que se registran por el control del territorio. Debido a esta situación, los colegios de la zona no pudieron iniciar clases, el transporte público no ha podido funcionar y los diferentes negocios del sector no abrieron sus puertas.

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Según lo informado por las autoridades, el Ejército Nacional ya se encuentra en la zona con el fin de retomar el control territorial, además de buscar identificar cuál es el otro grupo implicado en los combates, ya que se podría tratar de una facción de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo o alguna banda delincuencial regional.

En lo comunicado por la Tercera División del Ejército Nacional, este conflicto se debe a una disputa por el control de las rutas de narcotráfico de la zona, lo que ocasionó que ambos grupos delincuenciales se enfrentaran a cercanías de la población civil.

En el área ya hace presencia la Brigada 29 de las fuerzas públicas, junto con la Fuerza Aérea Colombiana, trabajando conjuntamente con el propósito de restablecer la seguridad y el orden en el sector, priorizando salvaguardar la vida de los habitantes de Mercaderes.

Por otro lado, esta no es la única problemática que afecta a la población del Cauca, debido a que también cuatro personas fueron asesinadas en dos hechos distintos en el municipio de Argelia, al sur del departamento.

Según lo que se tiene conocimiento, el primer ataque sucedió en el corregimiento El Plateado, en el que fue asesinada la lideresa social Alexandra Guainas, reconocida en el territorio por sus labores comunitarias. El hecho se habría presentado al interior de una panadería en la que Guainas fue acorralada por sujetos armados junto con su esposo, para posteriormente acabar con la vida de ambos.

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Horas después se presentó el segundo hecho de violencia, en el que asesinaron a Jhon Eduar Ijaji, de 34 años de edad, y Ximena Piedrahita Correa, de 22 años de edad. Según los informes, ambas víctimas tenían marcas de impactos de fusil en sus cuerpos; además, en la camioneta en la que se movilizaban se evidencian los múltiples disparos que realizaron en contra de las dos personas.

Hasta el momento no se tiene claridad de los motivos detrás de este hecho; sin embargo, la Sijín ya se encuentra recopilando pruebas para determinar cómo ocurrió la situación y establecer quiénes fueron los responsables de los hechos.

Las autoridades de la zona mostraron su rechazo ante estos asesinatos, expresando sus condolencias a las familias, amigos y comunidades afectadas.